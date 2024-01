Vila-real reobri el pavelló del Centre de Tecnificació Esportiva després de quasi tres anys tancat per les deficiències de l'obra

El pavelló del Centre de Tecnificació Esportiva ja té data per a obrir de nou les portes als clubs esportius una vegada finalitzades les obres de reparació de la coberta i el parquet. Tal com ha anunciat el regidor d'Esports, Xus Madrigal, serà a partir del pròxim 5 de febrer quan el pavelló albergarà de nou l'activitat de l'Esportiu Bàsquet Vila-real i el Vilaesport Futbol Sala, de manera que es posarà així fi als quasi tres anys de tancament del recinte degut a les deficiències en la coberta que van ocasionar filtracions i l'enfonsament de part de l'estructura, així com danys en el parquet.

Concretament, va ser a l'abril de 2021 quan l'Ajuntament es va veure obligat a clausurar aquest recinte esportiu a causa dels greus problemes en el sostre d'aquesta infraestructura, “executada i inaugurada per l'anterior govern del Partit Popular en 2011, malgrat no comptar amb pla de viabilitat ni ús previst”. “Una obra faraònica que va costar més de 28 milions d'euros i que, com s'ha evidenciat, presentava greus defectes constructius que, com no podia ser d'una altra forma, ha hagut de reparar i pagar la Generalitat Valenciana, que és la propietària de l'immoble”, recorda Madrigal. De fet, en resposta a les reiterades demandes del consistori vila-realenc, el Consell -aleshores presidit pel socialista Ximo Puig- va adjudicar uns treballs de reparació de la coberta a mitjans 2021 valorats en 1,2 milions; però a la tardor d'eixe mateix any, amb les obres encara en marxa, les pluges van provocar el despreniment de part del sostre sobre les graderies i van causar importants danys en la superfície de fusta del pavelló.

Això va obligar a ampliar els treballs de reparació previstos amb un nou contracte d'1,1 milions d'euros. Les obres es van iniciar al maig de l'any passat i, en els últims dies, s'ha signat la recepció dels treballs, tal com ha assenyalat el regidor d'Esports, de manera que l'Ajuntament, que gestiona el Centre de Tecnificació Esportiva a través d'un conveni d'encomana de gestió, ja pot tornar a posar a la disposició dels clubs aquest espai. “La reparació del sostre i del parquet està totalment acabada i des de l'Ajuntament també estem ultimant les labors de manteniment i posada a punt perquè el pavelló torne a funcionar després de tres anys”, assenyala el regidor d'Esports.

Madrigal lamenta les molèsties que durant aquest temps s'hagen pogut ocasionar als clubs però defensa que “el CTE va ser un dels grans empastres, i sense dubte dels més cars, que va deixar la gestió del PP a Vila-real, un mastodont que es va construir sense projecte de viabilitat, sense contingut, ni accessos ni aparcament, però que aquest govern municipal ha aconseguit tirar endavant i obrir als clubs, els usuaris de l'SME així com per a altres activitats, donant-li una viabilitat”.

En aquest sentit, cal recordar que el CTE també s'ha utilitzat com a recinte per a grans esdeveniments. El més recent, el concert d'homenatge a Tàrrega amb motiu del centenari del Villarreal CF celebrat el desembre passat i que va servir per a 'reinaugurar' el pavelló del Centre de Tecnificació Esportiva després de les obres.