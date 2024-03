Vox retira a Montserrat les plaques que donaven segons noms de dones a carrers per ser “adoctrinament”

“El titular del carrer és un, ni dos, ni tres, ni vint-i-cinc titulars té un carrer”. D'aquesta manera justificava el regidor d'extrema dreta de Vox a Montserrat, Carlos Martínez, responsable de Patrimoni, durant l'últim ple municipal la retirada de les plaques de diversos carrers que pretenia donar una major rellevància a personatges femenins de la història amb les quals es donava una 'cotitularidad'. Aquesta iniciativa, impulsada a través d'un projecte escolar, pretenia així compensar d'una certa forma el dèficit de noms femenins en la localitat que únicament tenia un, el dedicat precisament a La nostra Senyora de Montserrat

“La via pública està per a donar claredat i certitud a la ciutadania. El que estava instaurada l'única cosa que feia era confondre a la ciutadania amb fins a tres noms per a un sol carrer”. Aquesta referència es feia per exemple per a la plaça Cervantes, que al costat del nom oficial tenia dues plaques amb el seu nom històric 'Antiga replaceta de la Font' i Sor Juana Inés de la Cruz.

Però a continuació Martínez va soltar la càrrega de profunditat assenyalant que “no entenem la via pública per a jugar a l'adoctrinament amb caràcter polític i no oficial pel simple capritx ideològic i en contra de l'interés comú i públic”. Entre els noms assenyalava alguns com Margarita Chirgu que assenyalava com “Margarita 'la roja'”, María Viñals “'la marquesa roja” o Mercé Rodoreda de la qual destacava que era insigne escriptora en “llengua catalana”. Vox sentenciava que si volien noms de dones als carrers “han tingut 20 anys per a fer-ho” en referència al període de govern de l'esquerra.

Des que Vox va aconseguir el govern de la localitat de Montserrat després d'una moció de censura en la qual va fer costat al nou alcalde del PP la seua gestió ha estat esguitada amb diverses polèmiques. Entre elles destaca la censura de la presentació d'un llibre-disc en valencià d'un autor local o també la censura a la biblioteca de la revista Saó, la degana de les publicacions en valencià.