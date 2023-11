Xàbia implantarà un sistema de videovigilància contra la delinqüència que controlarà els accessos i eixides de la ciutat

L'Ajuntament de Xàbia ha fet el primer pas per a la implantació d'un sistema de videovigilància per la Policia Local dirigida a previndre la delinqüència al municipi.

En aquest projecte s'invertirà una partida de 275.000 euros per a iniciar el projecte que se centrarà en les urbanitzacions i començarà amb una primera fase.

Tant l'alcaldessa, Rosa Cardona (PP), com el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Ortolá (Cs), han destacat que una de les principals preocupacions de l'equip de govern “és reforçar els mitjans per a millorar la seguretat ciutadana”. I que per això “aquest sistema de videovigilància és una eina que permetrà que la Policia Local reforçar els mitjans sobretot en les zones de l'extraradi i les urbanitzacions que són punts calents per a la delinqüència especialment la relativa als robatoris en domicilis”.

Des de l'Ajuntament de Xàbia assenyalen que en cas de necessitat tant la Policia Local i la Guàrdia Civil, tindran “accés a totes les persones i vehicles que d'alguna manera entren i ixen de la població i podrien provocar qualsevol tipus de delicte”.