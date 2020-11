Xàtiva adquireix les impremtes històriques del segle XIX de l’impressor i tipógraf Blai Bellver

Xàtiva ha aprovat l’adquisició de gran part del llegat de l’impressor, periodista, escriptor i tipògraf Blai Bellver, on destaquen les màquines de la seua antiga impremta, del segle XIX, i que permetran ampliar el patrimoni cultural i històric de la ciutat.

L’adquisició consta de dues màquines mogudes per aigua i vapor, una Schnellpressenfabrik i una Columbian Press, de les quals es conserven molt pocs exemplars a Europa; junt amb altres elements com ara un moble d’impremta antic, un tipus de fusta i una premsa d’enquadernació també de fusta, per als quals s’invertiran un total de 180.000 euros.

Es tracta d’una maquinària amb important significat històric per a Xàtiva i la seua àrea d’influència, degut a la gran repercussió que va implicar la trajectòria de Blai Bellver més enllà de la purament tècnica i de la important difusió que es va fer a la ciutat a través de la seua impremta. De fet, d’aquestes màquines, entre d’altres, ha eixit gran part del material imprès que es custodia a l’Arxiu municipal i al Museu de Belles Arts.

“Ens alegra anunciar que per fi hem pogut adquirir el llegat de Blai Bellver, en el que destaquen dues màquines que són úniques a tota Europa, les quals es troben actualment a l’antiga impremta del carrer Vallés en perfecte estat. Recuperar aquest patrimoni és una gran notícia per a la ciutat, ja que la figura de Blai Bellver ha estat una de les figures més importants de la història de la nostra ciutat”, ha manifestat la regidora de Cultura i Patrimoni Raquel Caballero.