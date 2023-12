Xàtiva dedicarà noms de carrers a tres dones, al 8M i a l'últim alcalde republicà de la ciutat afusellat pel franquisme

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat aquest dijous dedicar noms de carrers a tres dones, al 8M i a l'últim alcalde republicà de Xàtiva, afusellat per la dictadura franquista.

Aquesta imposició de noms pendents de denominació al Sector Pereres, ha comptat amb els vots favorables del PSPV i Xàtiva Unida, el vot contrari del PP i l’abstenció de VOX.

Així tot s’han aprovat cinc nous carrers: Artemina Botella, Lidia Sarthou Vila (bibliotecària), Ana Artigues de Soler i Fillol (farmacèutica), 8 de març i Jovino Fernández Díaz (alcalde). A més a més, tal i com s’esmenta a l’informe-proposta, el Consell Municipal de les Dones per la Igualtat va proposar també per a futurs carrers els noms d’Elionor Esparza i de Matilde Salvador i Segarra.

Artemina Botella va ser la primera dona que va fundar una Agrupació Feminista a Xàtiva i va ser pionera en accedir al consistori municipal per defendre com a regidora la igualtat de gènere que predicava com a escriptora i com a activista social, mentre que Lidia Sarthou Vila (filla de Carlos Sarthou) va ser la precursora de la creació de la Biblioteca de Xàtiva en la qual participaren molts personatges de la vida cultural local. Ana Artigues de Soler i Fillol va ser una de les primeres dones farmacèutiques de la ciutat i va defensar una xarxa d’institucions que prestara ajuda a dones víctimes de maltractament; i Jovino Fernández Díaz va ser l’últim alcalde republicà de la ciutat, afusellat en juliol de 1939 una vegada instaurada la dictadura franquista. A més a més, també s’ha aprovat dedicar una via al dia 8 de març, jornada que commemora el Dia Internacional de la Dona.

“Som un equip progressista que volem deixar una ciutat més igualitària als que vinguen. Nosaltres sempre complim la nostra paraula i anem a seguir impulsant mesures que posen en valor a les dones i les protegisquen contra la violència de gènere, arribant a acords i complint-los com s’expressa al Pla d’Igualtat que va ser aprovat per tots els partits polítics municipals”, ha explicat la primera tinenta d’alcalde Amor Amorós.

La regidora del PSPV Lena Baraza ha indicat que “dels més de 300 carrers de Xàtiva, sols 20 tenen el nom de dones o d’efemèrides relacionades amb elles, el que evidencia la manca de perspectiva feminista als carrers de la nostra ciutat. El que no es nomena no existeix i aquest fet l’hem patit constantment les dones al llarg de la història”. Baraza ha afegit que “amb la intenció de vetllar per la igualtat, volem que les dones que s’ho mereixen també tinguen un reconeixement. Aquest tema s’ha tractat al Consell de les Dones per comptar amb la seua perspectiva i tindre un major consens social”.

El regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda ha defensat aquest punt explicant que “al segle XIX els noms dels carrers eren un reflex dels valors i principis de la societat que els imposava, i aquesta és la raó per la qual el nomenclàtor de Xàtiva és aclaparadorament masculí, fruït d’una societat patriarcal que ha obviat les dones en el desenvolupament social. Volem començar a equilibrar la balança als carrers, i nosaltres tenim clar que cal avançar amb pas ferm en la decisió d’una societat més igualitària”. Boluda ha afegit que “estem satisfets perquè és nomenen carrers amb tres dones de Xàtiva amb trajectòries i històries de vida diferents, un nom genèric però vinculat a la lluita per la igualtat, i altre nom del darrer alcalde de la República assassinat posteriorment als murs de Paterna, pel que aquest també és un exercici de memòria històrica, fent palés els valors de llibertat i igualtat, fonaments d’una societat democràtica i moderna”.

Per la seua part, la regidora del PP Ana Díez ha defensat el seu vot contrari indicant que “des de l’última dècada del segle XX, amb l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana, s’han anat presentant diferents propostes per donar nom als carrers amb el vist-i-plau del director municipal de l’Arxiu Municipal. Aquesta llista de noms va ser aprovada en plenari i a data de hui hi ha alguns noms que no s’han adjudicat i hui es presenten cinc més dictaminats en comissió. S’ha de complir amb allò que es vota i ser més seriosos i rigorosos. Saltar-se els acords plenaris suposa una irresponsabilitat».

En resposta a la regidora popular, Lena Baraza ha replicat que “tenim un Pla d’Igualtat en el qual ens vam comprometre a visibilitzar les dones, i això és el que estem fent. Em sembla curiós que sempre que ixen qüestions de dones, ha d’eixir la forma. En el moment en què les dones van a estar una miqueta reconegudes, sempre ix a la palestra alguna errada de forma, i això no és una casualitat”; mentre que el regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda ha indicat que “aquella llista era una relació de noms sense cap mena de prioritat. Una selecció realitzada quan a Xàtiva no hi havia Consell de les Dones. Ara s’ha comptat amb elles a banda de fer-ho amb l’Arxiu Municipal”.

Finalment, el portaveu de VOX Francisco Suárez ha al·legat amb la seua abstenció que “no creguem que convinga nomenar un carrer amb el nom de ‘8 de març’ perquè pot portar a confusió, tot i que la resta ens sembla bé”.

A més a més, durant el plenari s’han aprovat altres punts com ara la proposta d’adhesió a la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona (amb els vots favorable del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i el Partit Popular i l’abstenció de VOX), i el dictamen sobre la Constitució del Consell Agrari Municipal 2023-2027 (per unanimitat).