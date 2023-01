Xàtiva erigirà un monument per recordar a les víctimes del franquisme i un memorial al cementeri pels afusellats

Xàtiva ha presentat la programació 2023 de ‘Record permanent’, el cicle d'activitats que anualment recorda a les víctimes del feixisme i de la dictadura, que comptarà amb presentacions de llibres, exposicions i els tradicionals homenatges, i enguany també amb la inauguració de dos nous espais de memòria per a les víctimes.

La principal novetat serà la instauració d’un tercer Dia Institucional, en aquest cas el 28 de març, per tal de commemorar el Dia de les Víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, i que servirà per inaugurar l’escultura ‘En defensa de la vida’ realitzada per l’artista xativina Inmaculada Abarca i que s’ubicarà al passeig de l’avinguda Corts Valencianes.

“Aquest serà un lloc d’homenatge i record a la nostra ciutat. S’ubicarà a Corts Valencianes perquè buscàvem una ubicació el més propera possible a la Casa Blanca, on van ser afusellades 81 persones no sols de Xàtiva, sinó també de la resta de la comarca i de les comarques veïnes”, ha indicat la regidora Raquel Caballero, qui ha recordat que entre aquestes persones es trobava l’últim alcalde de la República a Xàtiva, Jovino Fernández.

Aquesta escultura està realitzada en acer corten i tindrà una alçada d’uns 4 metres. Els rostres formen una espècie de corona que respon al títol de l’obra, amb branques que semblen sorgir de la terra i estableixen una relació de protecció. Totes les peces aniran subjectes i tot i que no es podrà accedir a l’interior, els visitants podran fer-se fotos amb ella per tal de, en paraules de l’autora, “activar l’escultura i la memòria del record de totes aquestes persones que van desaparèixer”.

“Per a mi va ser molt important estudiar la història d’aquestes víctimes, a través de llibres i publicacions, el que em va permetre plasmar idees per tornar-li la dignitat a aquestes persones”, ha manifestat l’artista Inma Abarca, qui ha explicat que “l’escultura compta amb retrats genèrics que busquen recuperar la identitat de tota aquesta gent, transmetent l’aspecte metafòric del que suposa la natura per a nosaltres, ja que durant la primavera tot torna a renàixer i a ressorgir”.

Espai de la memòria al cementeri

A més de l’escultura que s’inaugurarà a finals de març a l’avinguda Corts Valencianes per tal de recordar a les víctimes de la repressió franquista, també s’inaugurarà un espai de la memòria al cementeri municipal per tal d’honrar a les persones que van ser afusellades durant el franquisme i llançades a foses comuns tant en Xàtiva (arran del bombardeig de l’estació i després de la guerra) com en Paterna.

En aquest espai, que s’anomenarà ‘El jardí de la memòria’, es col·locarà una segona escultura que també comptarà amb una al·legoria vegetal i es titularà ‘Sempre viva’, fent al·lusió al sorgiment d’una flor que es manté sempre viva malgrat estar seca, per seguir creixent.

La petició d’ubicar un lloc de la memòria naix dels propis familiars de les víctimes, pel que es va començar a treballar en aquest projecte. “Volem recordar i sobretot visibilitzar, perquè a Xàtiva no hi havia cap lloc on recordar a aquestes persones a les quals se’ls va arrabassar la vida després de la guerra de la manera més injusta”, ha exposat Caballero.

Cal afegir que al voltant de l’escultura de Corts Valencianes es col·locaran 81 plaques amb el nom de totes i cadascuna de les persones que van ser afusellades.

Quatre espais memorialístics

Amb aquestos dos nous espais memorialistes ja seran quatre els que s'han erigit a Xàtiva en el record de les víctimes del nazisme i del franquisme.

El primer de tots va ser l'anomenat 'Aixopluc', inaugurat l'any 2007 i recorda les 145 víctimes del bombardeig feixista del 12 de febrer de 1939 sobre l'estació del tren de Xàtiva. Aquest espai es el que concentra cada any al voltant d'aquesta data l'homenatge de la ciutat a les víctimes.

D'una altra banda Xàtiva també té una escultura que des de l'any 2019 ret homenatge als 8 xativins deportats durant la Segona Guerra Mundial al campo de extermini de Mauthausen. Des d'aquella data cada any es commemora al seu voltant el Dia de la Memòria de l'Holocaust.