Xàtiva exhibirà la bandera preautonòmica original durant l'absència del quadre de Felip V

Dins els actes commemoratius del 25 d'Abril a Xàtiva la ciutat exhibirà la bandera preautonòmica del País Valencià, la que va representar al Consell del País Valencià entre 1979-1980. Es tracta de la cessió temporal a la ciutat d'una bandera propietat de Josep Lluís Albinyana, qui va ser primer president del Consell Preautonòmic del País Valencià.

Aquesta ensenya preautonòmica es pot veure des del passat dissabte 23 d'abril a la sala on s'exposa el quadre cap per avall de Felip V, actualment absent per una cessió temporal per una exposició a Almansa, però que manté mentrestant la seua imatge en una reproducció. Posteriorment i fins al mes de juny la bandera s'exposarà a l'Arxiu de la ciutat.

Aquesta històrica ensenya va ser escollida en 1979 com a símbol oficial del Consell del País Valencià, organisme predecessor de les actuals institucions de la Generalitat Valenciana. En l'obertura de l'exposició va estar present el propi Josep Lluís Albinyana, qui també va assistir al tradicional homenatge als maulets que realitza Xàtiva al voltant del 25 d'Abril.