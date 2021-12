Xàtiva tindrà educació infantil de 2 a 3 anys totalment gratuïta el curs 2021-2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquest dilluns les bases per a la convocatòria del Xec Infantil Municipal destinades a l’escolarització de menors de 2 a 3 anys, d’1 a 2 anys i de 0 a 1 any en centres d’educació infantil autoritzats, per al curs escolar 2021/2022.

L’Ajuntament de Xàtiva invertirà en el present curs un total de 200.000 euros -un 33,3% més que en el curs passat- amb els quals es procedirà a la gratuïtat del 100% de les places de 2 a 3 anys i amb les subvencions en els trams de 1 a 2 i de 0 a 1 anys en els centres d’educació infantil autoritzats amb un import mensual de 75 euros per complementar el bo infantil.

"Hem ampliat en 50.000 euros el pressupost destinat a les ajudes del Xec Infantil, amb el que aconseguirem en el present curs la gratuïtat del 100% de les places dels xiquets de 2 a 3 anys de la nostra ciutat", ha indicat l’alcalde Roger Cerdà, qui ha incidit en que "havent aprovat aquestes bases abans de finalitzar l’any hem aconseguit que el pagament es faça de manera trimestral facilitant així el funcionament de les escoles infantils". Cerdà ha afegit que la intenció és "seguir treballant per complir amb el nostre objectiu, que l’educació siga completament gratuïta entre 0 i 3 anys per a les famílies de Xàtiva".

Aquest Xec Infantil Municipal, instaurat en la present legislatura, té l’objectiu de facilitar l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys permetent que les famílies amb menors recursos econòmics puguen accedir a un centre d’educació infantil autoritzat de la seua lliure elecció. Per a poder optar a aquestes ajudes les persones progenitores hauran d’estar empadronats a Xàtiva i no tindre deutes pendents amb l’Ajuntament.

Les sol·licituds del Xec Infantil Municipal hauran de ser presentades pels propis Centres d’Educació Infantil, en un període de 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, quedant exposats en el tauló d’edictes electrònic i a la web municipal. El pagament de les subvencions tindrà un caràcter trimestral, excepte el primer dels pagaments que abastarà el quadrimestre de setembre a desembre de 2021.