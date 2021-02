Compromís aporta a Anticorrupció els indicis de malversació pel buidatge del compte del PP de la Diputació d’Alacant

La Fiscalia Anticorrupció d’Alacant té damunt la taula dues denúncies de Compromís sobre presumptes irregularitats en els comptes del Partit Popular de la Diputació d’Alacant. El portaveu de la formació valencianista en la institució provincial, Gerard Fullana, ha registrat un escrit en què posa en coneixement del ministeri fiscal els indicis d’un presumpte delicte de malversació de fons públics pel buidatge del compte del grup ‘popular’ coincidint amb la dimissió de Ripoll, tal com va revelar elDiario.es.

Els fons de la Diputació per als grups, recorda Compromís en l’escrit a què ha tingut accés aquest diari, són finalistes i, per tant, s’han de destinar a l’actuació corporativa de cada grup polític. La coalició insisteix que no han pogut accedir a la comptabilitat dels grups entre el 2007 i el 2015, malgrat les sol·licituds reiterades i la queixa presentada davant el Síndic de Greuges, que va confirmar que la institució provincial “no va sol·licitar mai cap comptabilitat” als grups en aquest període.

La denúncia al·ludeix als extractes bancaris publicats en aquest diari i que mostren que el compte del grup ‘popular’ en l’extinta Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) es va buidar coincidint amb la dimissió de José Joaquín Ripoll de la presidència de la Diputació d’Alacant, assolat per casos de presumpta corrupció. El compte del PP en la CAM tenia un saldo de 65.011 euros, que va passar a ser de 31,99 euros després del cobrament de dos xecs en altres entitats bancàries.

Així doncs, el primer xec, per import de 48.429,36 euros, es va ingressar en l’oficina principal de Bankinter a Alacant. El segon, per import de 16.550,64 euros i amb numeració correlativa a l’anterior, es va ingressar en l’oficina del BBVA d’empreses en la rambla de Méndez Núñez, segons es desprén de la documentació a què va tindre accés aquesta redacció. La dotació de 60.000 euros, reflectida en l’extracte bancari del compte de la CAM, estava destinada a sufragar les despeses del grup per a cada exercici.

“Com que no hi ha cap fiscalització referent a aquests fons públics per part de l’Administració (...) resulta forçós pensar que es poguera fer una actuació institucional, per import exactament coincident amb el romanent que consta en els comptes del grup, llevat dels 31,99 euros que costava tancar el compte”, assenyala la denúncia de Compromís.

La formació sospita que s’ha produït un presumpte delicte de desviació de cabals públics. “Que aquestes despeses suposen un import exactament igual a la totalitat dels fons disponibles, que siguen satisfets just un dia abans de perdre el control d’aquest compte i que posteriorment es procedira a tancar el compte, resulta tan extraordinari que indueix a pensar que en realitat aquests fons no es van destinar a pagar cap factura del grup del Partit Popular”, postil·la en la denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció.

La segona denúncia està vinculada als ingressos fets entre el 2015 i el 2018, per valor de 447.791 euros, durant la presidència de César Sánchez. En la legislatura actual, Compromís ha intentat “per totes les vies legals” accedir a la comptabilitat del grup del PP, l’únic amb representació en l’hemicicle que no ha detallat l’ús finalista de la seua subvenció pública. L’actual president de la Diputació i exvicepresident amb José Joaquín Ripoll, Carlos Mazón, ho ha impedit en sessions plenàries amb el suport de Ciutadans.

En aquesta denúncia, Compromís obri la via penal per delicte de falsedat documental comesa presumptament pel vicepresident de la Diputació i alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, a qui el grup valencianista acusa de falsejar els certificats de la destinació finalista dels diners.

En el cas que investiga el Tribunal de Comptes, Compromís ha aportat al ministeri fiscal proves d’una presumpta falsedat documental d’Eduardo Dolón, vicepresident de la Diputació. Els certificats que va aportar, segons el parer de Fullana, serien falsos: “Aportem proves tipogràfiques del fet que s’han modificat aquests informes a posteriori i els informes de la gerent del PP, Yolanda Díaz, certificant justament el contrari”.

“Malgrat totes les amenaces i pressions del PP aquestes setmanes, és la nostra obligació acudir als tribunals, ja que no importa quant de temps passe que el Partit Popular no para en la seua obstinació de finançar-se amb recursos públics, sense cap transparència per molt que el senyor Casado apunte que els temps de Bárcenas són cosa del passat”, afirma Fullana.