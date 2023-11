Compromís denuncia la desaparició del carril bici del pont de l’avinguda d’Aragó de València

“Han acabat les faenes de renovació de les voreres del Pont d’Aragó i ha desaparegut el carril bici que hi havia en la vorera en sentit al centre”. El regidor de l’Ajuntament de València de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha denunciat que l’equip de Govern del PP i de Vox ha eliminat, almenys momentàniament, el carril bici que discorria per una de les voreres del Pont d’Aragó.

L’actuació ve impulsada pels pressupostos participatius Decidim València i es va tramitar durant el mandat passat amb la coalició valencianista i el PSPV al capdavant de l’Ajuntament. El projecte consistia en la renovació de les voreres i el trasllat del carril bici a la calçada, que té quatre carrils de circulació en sentit al centre, de manera que se’n perdria un en benefici de l’itinerari ciclista.

No obstant això, segons Grezzi, de moment no hi ha carril bici: “A més, s’ha fet de manera barroera, perquè es veu part del carril bici que hi havia abans per la vorera i, en arribar al pont, es talla i desapareix, cosa que provoca que la gent circule amb bici o en patinet per la vorera molestant als vianants i exposant-se a sancions”.

Fonts de l’equip de Govern municipal, no obstant això, han assegurat que l’obra no està acabada i que s’habilitarà el carril bici, encara que no van aclarir si es tornarà a disposar en la vorera o si anirà en la calçada, tal com demanaven els ciutadans que van votar el projecte en Decidim València.

“Malgrat que el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, repeteix que per a ells el vianant és el centre de la mobilitat, amb actuacions com aquesta amb la mescla de vianants i ciclistes demostra que en realitat només els importa prioritzar el cotxe”, va dir Grezzi.