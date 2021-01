Compromís va denunciar fa tres mesos davant Mazón les irregularitats del contracte que li ha costat el càrrec a la directora del Gil-Albert

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha revelat que fa tres mesos va denunciar davant el president de la institució provincial, Carlos Mazón (PP), i la vicepresidenta Julia Parra (Ciutadans), les presumptes irregularitats del contracte de l’Institut Alacantí de Cultura Gil-Albert (IAC) per al disseny del seu logotip i de la pàgina web, adjudicat a l’empresa d’un sotsdirector de l’entitat i que li ha costat el càrrec a la presidenta María Teresa Pérez Vázquez. Fullana ha anunciat que la formació valencianista estudia accions legals per la contractació de l’empresa Tarsa Com. Serveis de Comunicació i Protocol SL, l’administrador únic i apoderat de la qual és el sotsdirector de Comunicació Audiovisual i Xarxes Socials de l’IAC, José Vicente Castaño, que també ha renunciat al càrrec.

El portaveu de Compromís ha sol·licitat l’enregistrament de la sessió del 13 d’octubre passat de la junta rectora del Gil-Albert en què va qüestionar l’adjudicació i l’expedient corresponent. “Sospitàvem a l’octubre per les respostes al nostre requeriment d’informació que el web i el logotip estava fent-los l’empresa abans de l’adjudicació i que el procés d’oferta pública era presumptament fals, i ara sabem també que era el director mateix de l’àrea qui n’estava darrere”, declara Fullana. Durant aquella reunió, a què van assistir Mazón i Parra, la ja expresidenta de l’IAC no va saber explicar per què el logotip nou de l’organisme cultural ja estava disponible si encara no s’havia adjudicat el contracte, segons fonts de la coalició.

Tres mesos després s’ha produït la dimissió de María Teresa Pérez Vázquez en una reunió mantinguda dijous amb Mazón i Parra. L’equip de govern de la Diputació d’Alacant considera que el procés “pot ser qüestionable des del punt de vista ètic”. Compromís ha anunciat que presentarà de nou en el pròxim ple la proposta per a auditar l’organisme autònom, que va col·locar cinc càrrecs municipals del PP i de Ciutadans (a més de periodistes en actiu que cobren fins a 1.500 euros per assistir a set reunions). Ciutadans i el PP han convertit el Gil Albert en una agència de col·locació inoperant i clientelista. Sense la sol·licitud d’informació sobre el decret d’adjudicació que va fer Compromís, hui no hauria passat res”, ha manifestat el portaveu de Compromís.

L’aprovació de l’auditoria del Gil-Albert va ser rebutjada pel PP i Ciutadans, les dues formacions que governen en la Diputació d’Alacant, en un ple de la institució provincial celebrat “dies després de signar l’adjudicació que ara es cobra la dimissió de Pérez”, recorda Fullana. “Després de mesos de notícies que posen en dubte la tasca cultural de l’organisme autònom, la dimissió de part del seu equip de govern demostra la necessitat de replantejar el funcionament de l’organisme que depén de la institució alacantina”, defensa la coalició.

La formació critica també la despesa de personal que suposa l’equip directiu de l’IAC. El Gil-Albert ha pagat 1,4 milions d’euros en sis anys per les assistències a les reunions de treball dels seus equips de direcció inflats. L’organisme manté, a més, cinc càrrecs municipals del PP i de Ciutadans amb trajectòria cultural escassa en el seu organigrama. “Els ingressos d’aquests alts càrrecs havien provocat que la despesa de personal i per assistència rectora centrara un 70% del pressupost, i deixara només per a la promoció cultural i acadèmica un 20% del total”, afirma Compromís.