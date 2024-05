Compromís mostra documents que acreditarien “tracte privilegiat” al president de Ribera Salud en l’hospital d’Elx que gestiona

El diputat de Compromís en les Corts, Carles Esteve, va difondre el 29 de febrer passat durant una sessió de control els testimoniatges de treballadors de l’hospital privatitzat en què asseguraven que va haver-hi un tracte preferent per a atendre Alberto de Rosa, president de la companyia que gestiona l’hospital, en una intervenció feta al final de juny de l’any passat, amb el Govern del Botànic encara en funcions, però amb el pacte autonòmic entre el PP i Vox ja rubricat. Alberto de Rosa és, a més, germà del diputat en el Congrés pel PP Fernando de Rosa i de la directora territorial de la Conselleria d’Igualtat, Carmen de Rosa.

La mercantil sanitària Ribera Salud va reconéixer que el seu president va ser operat en l’Hospital del Vinalopó, un centre de la xarxa pública que gestiona aquesta mateixa empresa a Elx, d’una urgència cardíaca, però nega que es tancara una planta o se li donara un tracte favorable. L’empresa va desmentir “rotundament” la denúncia de Compromís.

En aquella intervenció, Esteve va denunciar diferents situacions: “Sabem que el 28 de juny, en l’Hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, segons diuen treballadors de l’hospital, va tancar una hemiplanta amb diverses habitacions per a ser atés. Sabem pels empleats que es va dedicar en exclusiva personal d’infermeria per a atendre’l a ell, custodiat per seguretat privada”.

Malgrat la seua denúncia i la petició d’una investigació sobre els fets al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, per si s’haguera incorregut en un mal ús dels recursos públics, no s’ha fet res. Quasi tres mesos després, el diputat de Compromís va tornar a comparéixer en el ple de les Corts de dimecres en què va aportar documentació que acreditaria el presumpte tracte de favor.

En concret, va mostrar una captura de pantalla que provaria que Alberto de Rosa estava ingressat en l’habitació 206 i que fins a la 217 estaven totes buides i una carta d’un empleat en què advertia a la direcció del centre que s’havia habilitat “personal de seguretat i atenció exclusiva d’infermeria”.

La missiva, que ha sigut consultada per aquest diari, afig que s’han mantingut sense ocupar “la resta de les habitacions adjacents” i que entre el personal d’infermeria que es dedicava “en exclusiva a la seua atenció” hi hauria “una supervisora d’aquest hospital que fa tasques que pel seu càrrec no li corresponen”.

Esteve, que va presentar una proposició no de llei de tramitació especial d’urgència sobre el possible ús fraudulent dels recursos de l’Hospital del Vinalopó, va demanar al conseller de Sanitat del PP tres coses: “La primera, els demane que investiguen, la segona, els oferisc tota aquesta documentació perquè puguen fer una investigació de veritat, i la tercera, que paralitzen qualsevol pròrroga en la gestió de Ribera Salud a l’hospital públic del Vinalopó”. Esteve també va advertir que si no troba una resposta positiva per part dels responsables actuals de la conselleria, analitzarà quin és el pas següent, deixant entreveure que acudirà a la via judicial.

De la resta dels diputats compareixents, va destacar la intervenció d’Ana Vega, de Vox, que va llançar una amenaça als empleats de l’hospital i va revelar que De Rosa ha posat una demanda per haver revelat les seues dades: “No sé si és conscient del que ha ensenyat ací en la tribuna i el que pot implicar al personal de l’Hospital del Vinalopó. Li pot portar molts problemes aquesta denúncia. El personal, que espere que algun estiga escoltant-me, podria veure’s embolicat en un procés judicial penal per presumpta revelació de secrets de dades mèdiques que són ultrasensibles i que poden implicar entre 3 i 5 anys de presó”.

El diputat socialista, Rafa Simó, es va mostrar favorable a investigar “qualsevol acció que tinga a veure amb el malbaratament de recursos públics a favor de privilegis i depurar responsabilitats, siguen fets per qui siga i en el moment que siga”, encara que va mostrar els seus dubtes a l’hora de vincular aquest punt amb la reversió del departament de salut del Vinalopó, reversió que també secunda. Amb tot, sobre el cas concret del presumpte tracte de favor al president de Ribera Salud, va considerar que, “en cas que siga veritat, s’han de depurar responsabilitats, és una barbaritat”.

La diputada del PP, Nieves Martínez, va tractar de desacreditar la denúncia d’Esteve: “Ens porta un cas concret que pot ser tranquil·lament una faula. Un cas en què vostés han agafat una persona, s’han saltat a la torera tot el que és la protecció de dades i l’han posat en el centre d’atenció per a traure rèdit polític a això de sempre, al fet que el PP ve a privatitzar i els empresaris són el pitjor. El que em faria vergonya és que un Govern en funcions, com ja no ha de continuar governant, no li importe el que gestiona i si el que es fa és correcte o no”.