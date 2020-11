Compromís rebutja sumar-se a dues esmenes del PSPV a la Llei del Síndic de Greuges que pretenen rebaixar les incompatibilitats

En la sempre complicada convivència entre les forces polítiques que conformen el Pacte del Botànic, els grups parlamentaris del PSPV-PSOE, Compromís (i, de vegades, Unides Podem) solen registrar les seues esmenes a les lleis conjuntament. Encara que no sempre. Els socialistes han registrats dues esmenes a la Llei del Síndic de Greuges en solitari davant el rebuig dels seus socis a rebaixar el règim d’incompatibilitats previst en el projecte de llei que es tramita en les Corts Valencianes.

Les dues esmenes proposen la supressió de dos apartats de l’article 11 de la llei referit al règim d’incompatibilitats per a la sindicatura, un càrrec que deté el socialista Ángel Luna. L’advocat i exalcalde d’Alacant, que també va ser un brillant portaveu socialista en les Corts Valencianes, va ser elegit per al càrrec l’any passat després d’un acord entre les forces del Pacte del Botànic i el Partit Popular.

El text del projecte de llei, actualment en fase de tramitació parlamentària, recull en l’article 11 les possibles incompatibilitats del síndic. Així doncs, la lletra b) imposa la incompatibilitat de la condició de síndic de greuges amb “la pertinença a partits polítics, sindicats i associacions empresarials, així com l’exercici de funcions directives en qualsevol d’aquestes organitzacions”. L’esmena en solitari de les dues diputades socialistes proposa eliminar la segona part de la frase sobre les funcions directives, perquè entén que resulta reiterativa.

L’altra esmena que no ha signat Compromís proposa eliminar la lletra g) de l’article 11 que preveu la incompatibilitat entre la condició de síndic de greuges i la “prestació de serveis i l’exercici de qualsevol activitat per a les administracions públiques, els organismes, les empreses i qualsevol altre òrgan estatutari o una altra entitat les actuacions i les inactivitats de les quals estiguen subjectes a la investigació de la Sindicatura de Greuges, de conformitat amb el que es preveu en l’article 17 d’aquesta llei”. L’article 17 al·ludeix a l’Administració de la Generalitat Valenciana, les institucions estatutàries i l’Agència Antifrau, el sector públic instrumental i les universitats valencianes, entre altres.

Fonts del PSPV-PSOE defensen que s’han limitat a presentar les mateixes esmenes que van registrar la legislatura anterior (el projecte de llei no es va arribar a tramitar, perquè es va esgotar la legislatura). La resta de les esmenes presentades conjuntament per Compromís i PSPV-PSOE, una vintena, versen sobre qüestions merament tècniques. La discussió s’ha centrat en aquestes dues esmenes i, reticents a qualsevol rebaixa en el règim d’incompatibilitats, la formació valencianista no les ha signat.

A mesura que avança el procés de debat del projecte de llei, amb tota probabilitat, les esmenes que proposen els grups parlamentaris es refondran i es reelaboraran una vegada es debaten totes les propostes en el si de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat. Els partits aprofiten el debat en comissió, abans que el projecte de llei arribe al ple per a l’aprovació definitiva, per a transaccionar o aproximar, segons l’argot parlamentari, les propostes respectives en funció de l’equilibri dels vots.