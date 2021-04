La Comunitat Valenciana amplia l’horari de l’hostaleria i del comerç fins a les 22.00 hores

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut dijous després de la reunió de la mesa interdepartamental, a què també han assistit la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l’executiu, per decidir com s’avançarà en les pròximes setmanes en la desescalada prudent que va emprendre la Comunitat Valenciana el 28 de febrer passat després d’una tràgica tercera onada.

El cap del Consell ha anunciat que des del dilluns 26 d’abril fins al 9 de maig l’horari de l’hostaleria s’amplia fins a les 22.00 hores amb les mateixes condicions quant a aforament, tant a l’interior dels locals (30%) com a les terrasses (100%). Les taules podran acollir com fins ara un màxim de sis comensals.

Puig ha comentat que l’horari comercial també es prolonga fins a les 22.00 hores. A més, les activitats culturals en espais tancats (cinemes, teatres, etc.) augmenten l’aforament del 50% al 75% i les cerimònies i les celebracions del 30% al 50%.

Segons ha explicat el president, fins al 9 de maig es manté el toc de queda de 22.00 a 6.00 hores i el tancament perimetral. A partir d’aquest moment, com que decaurà l’estat d’alarma, el tancament perimetral deixarà de ser efectiu i el toc de queda podria modificar-se: “D’ací a 15 dies avaluarem la situació i, si la situació canvia, aquestes previsions també podrien canviar”, ha dit.

El cap de l’executiu valencià ha insistit que “no pot haver-hi cap relaxació, el virus encara està ací i fins que no hi haja una immunitat massiva a conseqüència de l’avanç de la vacunació no ens podem relaxar”.

Puig ja va avançar fa poc que, davant la bona situació epidemiològica que travessa la Comunitat Valenciana, es podrien “flexibilitzar algunes de les qüestions”, però sense entrar “en un canvi disruptiu, no es pot produir perquè ha fet falta molt de sacrifici tota la societat valenciana perquè ara es puga dilapidar”.

La incidència acumulada continua controlada en el territori valencià sense que els efectes dels festius de Pasqua hagen suposat un increment notable en l’afecció del SARS-CoV-2. Així doncs, la taxa de contagi a penes ha pujat en l’última jornada i es manté en 40,10 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies (dimecres era de 40,02), mentre que la mitjana espanyola és de 232,51. A set dies, a la Comunitat Valenciana la incidència és de 19,67, mentre que en el conjunt d’Espanya se situa en 108,82.

En les últimes hores s’han registrat sis morts per COVID-19 (7.276 en total des del començament de la pandèmia) i s’han notificat 222 casos nous confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització (40 més que fa 24 hores), que situen la xifra total de positius en 388.992.