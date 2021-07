La Comunitat Valenciana "comença a doblegar" la cinquena onada amb un 70% de la població vacunada amb almenys una dosi

"En aquests moments a la Comunitat Valenciana estem començant a frenar el ritme de creixement de la transmissió del virus. Estem començant a doblegar la quarta onada (cinquena en la resta d'Espanya) i ho estem fent gràcies a la col·laboració del conjunt de la societat, sense la qual no seria possible posar fre al virus".

Així ha iniciat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, la seua compareixença en les Corts per a informar sobre l'evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

La responsable socialista ha basat el seu discurs en l'efectivitat de les restriccions plantejades per a frenar els contagis i de les vacunes com a mitjà per a superar la pandèmia, a la vista de les dades sobre hospitalitzacions a diferència amb la situació en la tercera onada nadalenca.

En aquest sentit, Barceló ha recordat que tal com va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, el pròxim 9 d’Octubre, el 70% de la població major de 12 anys haurà rebut la pauta completa i que recentment s'han superat els 3 milions de persones amb, almenys, una dosi de vacuna, quasi el 70% de la població a vacunar: "A més, més de 2,5 milions de valencians i valencianes ja tenen la pauta completa, per damunt del 57% de la població a vacunar i des d'aquells dies de final de desembre en els quals es va començar la campanya d'immunització, s'han administrat més de 5,4 milions de dosis. És a dir, el 95% de les quals hem rebut".

"Senyories, les vacunes funcionen. Des que va finalitzar el procés de vacunació de les persones de major edat fa quatre mesos, no s'ha produït ni una sola defunció per COVID en centres de majors de cap resident en la Comunitat Valenciana", ha afirmat Barceló.

Segons la consellera, solament el 1,13% de la població la rebutja expressament perquè no vol vacunar-se o no se li administra perquè presenta alguna contraindicació.

A més, ha destacat que gràcies a la immunització, l'increment actual de la incidència no s'està traduint en una pressió hospitalària elevada. En concret, "en aquests moments hi ha 586 persones hospitalitzades, enfront de les 4.777 que va arribar ha haver-hi al gener i 78 persones estan en l'UCI, enfront de les 670 que es van aconseguir el mes de gener".

Barceló ha informat que "en aquests moments la variant Delta és la predominant en la Comunitat Valenciana. Suposa ja més del 70%, aquesta variant es caracteritza pel seu major trasmissibilitat".

Quant als brots, s'ha observat un increment important en el nombre de brots vinculats a l'àmbit social, en total un 82% del total: "La gran majoria d'aquests brots i casos estan vinculats a reunions de familiars i/o d'amics i en l'àmbit privat o públic. Un 83% dels brots actius són de xicoteta magnitud, amb menys de 10 casos, el 16% entre 10 i 40 casos i l'1% dels brots actius són de gran magnitud, amb més de 40 casos".

Els contagis afecten, sobretot, a la població més jove precisament la que ara comença a entrar en el procés de vacunació. Segons la dirigent socialista, la franja d'entre 20 i 29 anys compta amb una incidència acumulada de 1.519 casos per cada 100.000 habitants, seguit pel grup de 12 a 19 anys amb 1.324 casos per cada 100.000 habitants.

"Ens trobem per davall de la mitjana i en la franja baixa de les comunitats amb menor incidència en aquests grups d'edat, de manera que vull agrair als joves l'enorme sacrifici que estan realitzant", ha dit.

Barceló ha afegit que s'ha produït també a un augment d'altres indicatius com el número reproductiu bàsic, l'índex de positivitat en les proves diagnòstiques. Una positivitat que se situa e el 15,93% molt superior al 3,45% aconseguit el 25 de juny.

Quant als pacients ingressats als hospitals, la meitat té menys de 50 anys: "Concretament, el 55,5% dels hospitalitzats en planta i el 48,5% en UCI. I, a més, no podem perdre de vista que quasi el 23% dels ingressats en UCI són menors de 40 anys".

A més, només 3 de les 78 persones que estaven ingressades en les UCI el divendres 23 de juliol passat tenien més de 75 anys. És només el 3,8%. Fa quatre mesos aquesta taxa era quasi quatre vegades superior.

En Atenció Primària també puja el percentatge de persones que són ateses i diagnosticades en els centres de salut amb simptomatologia lleu, ja que "mentre a la fi de juny se situava entorn del 20%, ara és del 56%".