La Comunitat Valenciana registra l’octubre més càlid i Aemet adverteix: “Estius com el passat seran freqüents”

La Comunitat Valenciana tancarà aquest mes d’octubre com el més càlid des que hi ha registres amb tres graus per damunt de la mitjana.

Així ho estableixen les projeccions que maneja l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), segons va afirmar dilluns el cap de l’Àrea de Climatologia de l’entitat a València, José Ángel Núñez, en la presentació del Fòrum Nacional de Meteorologia i Comunicació del Canvi Climàtic (MeteoCom) que organitza la radiotelevisió pública valenciana À Punt.

“El mes va començar amb ambient fresc, però les temperatures van pujar a partir del 4 o el 5, no un gran pic de calor com altres anys, sinó amb temperatures persistentment altes per damunt dels valors normals i, encara que falta una setmana per a acabar el mes, amb les projeccions que tenim, aquest octubre serà el més càlid a la Comunitat Valenciana des que hi ha registres”, va assegurar.

Núñez va explicar que sobre aquest tema que hi ha dos elements que són clars: “El primer és que l’estiu tèrmic ve expandint-se, cada vegada tenim estius més llargs i hiverns més curts, i entremig queda el buit de la primavera, que enguany es pot dir que no hem tingut primavera, perquè quasi els dies més freds de l’any van ser el 2 i 3 d’abril, i d’ací deriven les conseqüències que veiem, per exemple, en el camp, en què hi hagué gelades molt tardanes amb molts arbres en flor”.

De fet, el cap de Climatologia d’Aemet va comentar que “abril va ser un mes fred, com març, i quasi sense solució de continuïtat va arribar maig, que va ser un mes plenament estiuenc” i va afegir que “això ha sigut així enguany, però no vol dir que haja a ser així la resta dels anys, però sí que la tendència a tindre situacions prolongades com tenim enguany per descomptat cada vegada serà molt més probable”.

Això no significa, va puntualitzar, que cada estiu haja de ser més càlid que l’anterior, sinó que estius com aquest últim cada vegada seran més probables i les estimacions per al final del segle són que aquestes temperatures seran les normals“.

Quant al calfament de la mar, Núñez va informar que “poc abans de l’onada de calor del 13 d’agost en la boia del port de València es van registrar 30 graus de temperatura superficial de l’aigua de la mar, un grau superior al rècord anterior”.

Però a més, segons va dir, “si es recull tota la superfície des de la costa de Castelló, València i les Balears, hem estat en màxims històrics des de mitjan maig fins a mitjan setembre”.

Això té “uns impactes en tota la diversitat marina, però pel que fa al clima suposa més disponibilitat d’energia i això implica que, quan es donen les condicions adequades, les pluges poden ser localment més intenses”.

A més, va advertir que la Comunitat Valenciana està en risc de patir el fenomen de la gota freda fins a finals de novembre.