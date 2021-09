La Comunitat Valenciana suprimeix el toc de queda després de la bona evolució epidemiològica i reobri l'oci nocturn

S'ha acabat el toc de queda al territori valencià. La Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront de la COVID-19 ha acordat aquest dilluns, després de la celebració de les Falles, suprimir les restriccions vigents des del passat 17 d'agost. Les bones dades epidemiològiques, la caiguda de la incidència i l'impuls de la vacunació han propiciat la reobertura progressiva en el marc d'una desescalada prudent, tal com va anunciar la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una compareixença en la diputació permanent de les Corts Valencianes.

El territori valencià ha passat d'un nivell d'alerta 4 al 2. "Tots els indicadors baixen de manera destacada", ha informat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el qual ha agraït el "civisme, la convicció i la solidaritat" que han permés alçar les restriccions.

Així, desapareix la limitació de la mobilitat nocturna (vigent fins a aquest dilluns d'1 a 6 de la matinada), decau la limitació de reunions socials a un màxim d'una desena de persones i en l'hostaleria el màxim de comensals en interiors passa de sis a huit (en exteriors a 10 persones). La suspensió del toc de queda també concerneix, segons ha explicat, als 14 municipis que presentaven pitjor situació epidemiològica: "L'evolució de totes les dades en la Comunitat Valenciana està clarament a la baixa" i el Consell ha optat per "prendre una decisió general". "Si vérem que es produeix algun nou punt d'inflexió, es reuniria comissió interdepartamental i es prendríem un altre tipus de mesures", ha advertit el Cap del Consell.

També reobri l'oci nocturn fins a les 3 de la matinada (l'última copa podrà servir-se fins a les 2.30, ha indicat Puig). Això sí, amb l'aforament limitat al 50%, sense ús de la barra i sense ball. L'horari per al sector de la restauració i l'hostaleria, per contra, es manté com fins ara amb un topall fins a les 00.30 hores.

Els esdeveniments multitudinaris podran comptar amb un màxim de 1.500 persones en interiors i de 3.000 en exteriors. També s'amplia l'aforament a un 60% en esdeveniments esportius a l'aire lliure (el president s'ha referit específicament a la Lliga de futbol i a l'ACB) amb una limitació de 8.000 espectadors. En estadis tancats, l'aforament màxim serà del 40% fins a un màxim de 4.000 espectadors.

El nou marc normatiu es desenvoluparà en dues fases. Dins de tres setmanes, el pròxim 27 de setembre, la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront de la COVID-19 avaluarà la situació epidemiològica: "Si veiem que continua l'evolució favorable, entrarem en una segona fase en la qual ampliarem horaris i aforaments", ha dit Puig. El segon tram culminaria el 9 d'Octubre, una "data clau i simbòlica".

Crida a la "minoria" no vacunada

Puig, acompanyat per la consellera Ana Barceló, ha tret pit per la bona evolució de les dades: la incidència és tres vegades menor (la tercera més baixa d'Espanya) i, des de fa un mes, el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus ha baixat a la meitat. També ha fet una crida a la "minoria de la població" que encara no està vacunada i ha al·ludit al fet que la variant delta de la COVID-19 comporta major hospitalització. "Vacuneu-vos per vosaltres i pels altres, la societat valenciana ho necessita", ha afirmat. El president ha recordat que als hospitals hi ha "persones joves morint per no estar vacunades".

Puig ha agraït el treball dels equips de vacunació que ha permés arribar als 3,6 milions de valencians en edat de vacunació amb la pauta completa. "Hem vacunat més que la mitjana espanyola i per davant de tots els països europeus de gran grandària, a més dels Estats Units, Israel i el Japó", ha asseverat el cap del Consell, el qual ha assegurat que la Comunitat Valenciana "lidera la vacunació a nivell mundial amb una actitud cívica exemplar". En un mes, el 90% de la població en edat de vacunació comptarà amb la pauta completa, ha assegurat.

"Aules encara més segures"

L'inici del curs escolar és un altre dels grans reptes que afronta l'Executiu autonòmic valencià. La meitat dels alumnes de l'ESO i de Batxillerat estan vacunats i en la comunitat universitària la immunització completa està "molt avançada", abunda Puig.

"Enguany les aules encara seran més segures, són el rostre més favorable d'aquest període d'esperança", ha declarat. Sobre el protocol de gestió de casos de contagis en l'àmbit escolar, la titular del departament de Sanitat ha explicat que, quan un alumne major de 12 anys dona positiu, passa a estar en quarantena a diferència dels contactes si compten amb la pauta completa de vacunació. La consellera Ana Barceló ha informat que aquest dimarts el Consell de Salut Pública decidirà un "criteri el més aproximat possible per a totes les comunitats autònomes".

Agraïment al món faller

Ximo Puig ha advocat per generar la "màxima estabilitat possible a tots els actors socials i econòmics" i ha reiterat la recomanació de l'ús de la màscara en espais oberts quan no es pot mantindre la distància de seguretat. Sobre la insòlita celebració de les Falles, el cap de l'Executiu autonòmic ha dit que demostren que "es poden organitzar esdeveniments, amb l'essència i l'ànima de les Falles" i ha mostrat el seu agraïment al món faller per la seua "voluntat de cooperació i de corresponsabilitat".

Així, Puig ha destacat la imatge positiva davant Espanya i ha destacat que no hi ha hagut "aldarulls" com "en altres llocs". "La societat civil organitzada és capaç d'entendre els moments que estem vivint", assegura el president.