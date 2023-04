Condemnat a dos anys de presó un fals infermer que va exercir fins en huit empreses a València

El Jutjat Penal número 4 de València ha donat la raó al Col·legi Oficial d’Infermeria de la capital valenciana en el cas d’un treballador que va exercir com a infermer sense tindre la diplomatura o el grau d’Infermeria fins en huit empreses. El ministeri fiscal va sol·licitar la condemna de l’acusat, que respon a les inicials A. S. A. C., com a autor d’un delicte d’intrusisme i un delicte de falsificació de document públic o oficial, pel qual se li demanava un any de presó per cadascun, d’acord amb el que es preveu en els articles 403 i 392 del Codi penal, respectivament.

El fals infermer també va ser condemnat, per cada delicte, a inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps que dure la condemna i a la pena de 12 mesos de multa a raó diària de 6 euros, així com al pagament de les costes processals, incloent-hi la de l’acusació particular, d’acord amb l’article 123 del Codi penal. Durant el judici, la defensa de l’acusat va demanar la “suspensió de l’execució de la pena de presó”, a la qual no es va oposar la Fiscalia, a l’empara del que es preveu en l’article 80 del Codi penal, ja que la pena imposada és inferior als dos anys de presó, no consten responsabilitats civils pendents de pagament ni tampoc antecedents penals del condemnat.

A. S. A. C., sabent la seua falsedat, va crear un perfil fals en xarxes socials i webs, atribuint-se públicament la qualitat d’infermer, creant una falsa imatge professional per la qual el van contractar en diverses entitats, entre les quals Intercentros Ballesol SA, Gex Bienestar SL València, Centros Residenciels Saba SL, Creu Roja València, La Saleta Care SL (del grup Colisée), Sar Residencial y Asistencial SAU (del grup DomusVi); Valenciana de Emergencias Médicas SL i Grupo Clece SA, segons els fets provats que consten en la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es.

En el cas de les set primeres empreses, el treballador que hi va exercir funcions d’infermer sense estar titulat i va aportar, tot i saber que el document era un frau, un títol d’infermer expedit presumptament per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir i un certificat de col·legiació presumptament expedit pel Col·legi Oficial d’Infermeria de València. En el cas de Clece, hi va exercir amb un contracte laboral com a ajudant tècnic sanitari, aportant un títol d’infermer expedit per la Universitat Catòlica de València, tot i saber que era fals.

La sentència considera provat que el fals infermer mai va ser alumne de la Universitat Catòlica de València, que no està donat d’alta en cap col·legi oficial d’Espanya ni ha sigut mai membre del Col·legi Oficial d’Infermeria de València i tampoc posseeix titulació universitària oficial. El número de col·legiació que havia presentat, a més, correspon a una altra professional, segons acredita el Col·legi Oficial d’Infermeria de València.

Els fets objecte d’acusació van ser qualificats pel ministeri públic d’un delicte que no excedeix del marc punitiu establit en l’article 781.1 de la Llei d’enjudiciament criminal, que dicta que “si la pena no excedira de sis anys de presó, el jutge o el tribunal dictarà sentència de conformitat amb la manifestada per la defensa”, si concorren els requisits que estableixen els apartats següents de l’article, que van des del segon punt fins al huité.

La sentència, que és ferma pel fet d’haver-se anticipat en l’acte de judici, amb totes les parts presents manifestant la seua conformitat, acorda la suspensió de la pena de presó d’un any imposada pel delicte d’intrusisme i d’un altre any pel delicte de falsedat documental, sempre que la persona condemnada no cometa un altre delicte durant el termini de tres anys des de la data de la resolució i faça 200 dies de faenes en benefici de la comunitat. En cas que l’autor dels fets provats incomplira les condicions esmentades, s’acordaria la revocació de la suspensió concedida i s’imposaria, de manera immediata, l’execució de la pena de presó.

Infermers sense titulació en la residència Colisée d’Eivissa

Una de les empreses en què ha treballat A. S. A. C. és La Saleta Care SL, l’empresa mercantil del grup Colisée, que té més de mig centenar de residències de majors en tot Espanya. Una d’aquestes, Colisée Sa Residència, situada a Eivissa, està en el punt de mira després que 135 familiars que representen més d’un centenar d’usuaris enviara un document de 20 punts a la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern balear que detalla una sèrie de presumptes irregularitats que estarien afectant greument la salut dels pacients, segons van denunciar els familiars públicament el 4 de febrer passat.

En aquest centre privat hi ha hagut, amb data de 4 d’abril, quatre treballadors exercint funcions d’infermeria sense estar col·legiats ni tindre la titulació corresponent, segons va revelar elDiario.es. En aquell moment, es tractava de la totalitat de la plantilla d’infermeria de Colisée Sa Residència, segons va poder saber aquest diari.

El Consell Insular, organisme competent per a inspeccionar i sancionar, va reconéixer posteriorment que no es complien les ràtios en Colisée Sa Residència i que en una segona inspecció s’havia acreditat la falta de titulació del personal en el centre, en tots els nivells.