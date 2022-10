Condemnat per delicte contra la fauna un home que va usar el mètode prohibit del parany per a caçar una espècie protegida

Un ocell fringíl·lid (retoret) va morir en un parany, un mètode de caça il·legalitzat per la Generalitat Valenciana, a les mans d’un home que ha sigut condemnat per dos delictes contra la fauna. Es tracta d’un ocell inclòs en la llista d’espècies silvestres de protecció especial que va acabar en un parany situat en una finca d’Onda (Castelló) cedida pel fill de la propietària a un amic amb pocs recursos. La secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló ha confirmat la sentència que condemna el caçador a una multa de nou mesos amb una quota diària de quatre euros i absol el fill de la propietària per falta de proves.

La sentència del Jutjat Penal número 4 de Castelló declara com a fets provats que el fill de la propietària de la finca va permetre al seu amic ocupar una caseta en el terreny, situat en el terme municipal d’Onda, a causa de la seua situació econòmica precària. “En aquesta finca s’havia muntat un parany, format per uns quants arbres, podats i units per perxes, però [que] estava inactiu des de temps no concretat”, indica la sentència.

El parany, un sistema rudimentari de caça que consisteix a buidar les conques dels arbres i posar-hi vares amb materials viscosos que atrapen els ocells que s’hi acosten, va ser suspés el 2013 per la Generalitat Valenciana, a pesar que el conseller llavors Serafín Castellano, del PP, era un habitual d’aquesta modalitat criticada per col·lectius ecologistes.

El 10 d’octubre de 2014, el condemnat va decidir utilitzar el parany sense tindre l’autorització de la propietària de la finca. Així doncs, “va posar en marxa un reclam d’un radiocasset, va col·locar entre les branques xarxes i varetes d’espart impregnades amb lliga (cola), a fi de capturar ocells”, relata la sentència. A les 2.30 de la matinada de l’endemà, dos agents del Seprona de la Guàrdia Civil van sentir el so del radiocasset i van desconnectar el cable sense accedir a la caseta. Els membres de l’institut armat van trobar l’ocell fringíl·lid protegit i un tord i van poder fotografiar-los des d’una teulada.

Poques hores després, cap a les 6.30, els agents del Seprona van detectar que dues persones accedien a la zona i van poder accedir amb l’autorització dels dos homes. La sentència de la secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló considera que els agents “només accedeixen a la caseta quan l’amo els obri la porta”. A més, l’escorcoll es va desenvolupar en un “clima de col·laboració” i va ser vàlid pel fet de ser el delicte “flagrant”, al contrari del que argumentava la defensa del condemnat en el seu recurs.

El fill de la propietària de la finca i el seu amic paranyer van ser citats en el post de la Guàrdia Civil de Borriana com a imputats no detinguts i van declarar amb assistència lletrada. L’acta d’inspecció ressenyava un parany format per una desena d’oliveres.

El condemnat al·legava que estava en la indigència i que va activar el parany per “caçar uns ocells i menjar-se’ls”. Va ser després de “sopar amb el seu amic” i prendre unes copes quan van tornar a la finca i es van topar amb els dos agents de la Guàrdia Civil. La sentència del Jutjat Penal número 4 de Castelló reconeix l’atenuant de dilacions indegudes (la sentència és del 24 de maig de 2021 i els fets es remunten al 2014).