Condemnats per estafa dos ‘coach’ per simular cursos convalidables amb un logotip de la Generalitat Valenciana

Dos coach oferien cursos de formació que han resultat una estafa. Així ho ha determinat una sentència de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, que condemna tots dos a una pena d’un any de presó per estafa i a tornar el preu dels cursos que van oferir a dos alumnes.

Els coach van fundar a València una associació que oferia cursos, segons anunciaven, convalidables per l’Associació Espanyola de Coaching amb Neurolingüística (AEPNL). A més, també mostraven el logotip de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Dos alumnes van contactar amb els responsables de l’associació, que els van assegurar que simplement calien uns treballs complementaris per a obtindre la titulació immediata de soci i professor.

“Tanmateix”, afirmen els fets provats de la sentència, “els acusats eren sabedors que no era possible la convalidació, perquè ho prohibia el reglament intern de l’AEPNL, atés que només permetia la convalidació de cursos impartits per persones que tingueren la titulació de soci didacta”, que no era el cas dels condemnats.

Els alumnes van abonar 1.270 euros cadascun sense poder finalment convalidar el curs. Una de les alumnes, a més, va tindre unes despeses de 911 euros per desplaçaments de Madrid a València.

La sentència de l’Audiència Provincial de València apuntala la “prova de l’engany” en el fet que la condemnada incloïa títols en la seua pàgina web que realment no tenia, així com el logotip de l’AEPNL. L’oferta assegurava que les formacions eren reconegudes per l’associació mitjançant un procés de convalidació, una “afirmació rotundament falsa”, segons la sentència.

“Cap procés podia convalidar un curs que no haguera sigut impartit per un soci didacta i cap dels acusats ho era”, afig. A més, incloïen un logotip de la Generalitat Valenciana “per donar una certa imatge d’oficialitat”.

Cursos per davall del preu de mercat

Així doncs, les dades eren susceptibles “d’induir a error”. La sentència també recull el “testimoniatge clar i explícit” dels perjudicats, “unívoc i inalterat des de la primera de les seues declaracions”, a més dels correus electrònics i els missatges de WhatsApp intercanviats amb els estafadors.

“Les classes rebudes van resultar inútils”, conclou l’Audiència Provincial de València, que considera que els condemnats tenien un ànim de lucre consistent a “oferir cursos homologables sense ser cert, a preus més barats que altres de semblants del mercat”.

L’acusació particular apreciava un agreujant que augmentava la petició de pena pel delicte d’estafa a tres anys de presó. No obstant això, la sentència no observa la figura agreujada, ja que víctimes i acusats no mantenien una relació personal i ni tan sols es coneixien. “Tampoc consta que l’empresa dels acusats gaudira d’alguna credibilitat empresarial o professional de què aprofitar-se”, postil·la la sentència.

Així doncs, a la pena d’un any de presó se suma una responsabilitat civil de 3.461 euros a abonar conjuntament i solidàriament per part els dos condemnats als alumnes.