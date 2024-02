Confirmat l’acomiadament de l’exdirector d’un institut tecnològic per irregularitats d’“enorme gravetat”

“Manipulació” i “modificació” de “documents oficials de la Unió Europea”, comptabilitats “falsejades” i irregularitats d’“enorme gravetat”. La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmat l’acomiadament de l’exdirector del Centre Tecnològic del Calçat, un institut d’investigació de referència en el sector situat a Elda (Alacant).

L’exdirector, un químic que treballava a la casa des del 1985 i amb una nòmina superior a 8.000 euros mensuals, va cometre “faltes de caràcter molt greu”, segons la carta d’acomiadament disciplinari notificada el 2021. L’entitat també va destituir l’anterior director, que, després de la seua jubilació parcial, continuava prestant serveis com a assessor tècnic.

Una investigació de les agències europea i valenciana contra el frau per presumptes irregularitats en la justificació de projectes subvencionats amb fons de la UE i de la Generalitat Valenciana, iniciada el 2020, va destapar els manejos comptables de tots dos directius.

La inspecció en les instal·lacions del centre tecnològic per part l’Agència Valenciana Antifrau, en nom dels seus homòlegs europeus de l’OLAF, esdevinguda el 14 de desembre de 2020, va durar quasi nou hores en presència de diversos responsables de l’entitat. El directiu acomiadat va reconéixer que els balanços de la comptabilitat dels exercicis 2015 a 2017 estaven “falsejats”, encara que el seu antecessor ho va negar, segons els fets provats de la sentència inicial dictada el 17 de maig passat pel Jutjat Social número 7 d’Alacant.

L’entitat va decidir encarregar una auditoria interna i una d’externa (a Deloitte), a més de suspensió temporal d’ocupació i sou del director jubilat i del seu successor. L’auditor extern va destapar un “reconeixement inadequat de drets de cobrament nets” per un import total d’1,6 milions d’euros que va provocar una “sobrevaloració” dels ingressos “irregulars” de l’entitat i, en conseqüència, del resultat dels tres exercicis investigats.

El Consell Rector de l’institut tecnològic, reunit el 15 de juliol de 2021, va acordar per unanimitat l’acomiadament dels dos directors i d’un responsable comptable davant l’“alteració” dels comptes.

Els tres acomiadats eren els encarregats de remetre al Consell Rector la documentació sobre les irregularitats. El primer director va remetre una “document falsificat de resolució d’una subvenció en el si de la qual s’havia detectat una ”duplicitat“. Així doncs, l’entitat va registrar comptablement quatre subvencions vinculades a programes europeus que ”no es van atorgar“.

A més, es va evidenciar la “manipulació” de documents relatius a les subvencions públiques, “amb l’enorme gravetat que això implica”. També es va produir la “modificació de documents oficials de la Unió Europea per a adaptar-los a resolucions d’aprovació de les quatre subvencions, que, no obstant això, no van ser atorgades”. Es van incloure comptablement “ingressos irregulars” amb “aprovacions oficials manipulades i falsejades”.

Amb la manipulació dels registres comptables de tres exercicis del Centre Tecnològic del Calçat es va incrementar la seua xifra d’ingressos i l’entitat va passar d’una situació econòmica negativa a l’obtenció de beneficis.

Mentre que el 2014 hi havia una previsió de pèrdues de mig milió d’euros, es va presentar un resultat positiu de 78.322 euros. El 2015, la previsió era d’unes pèrdues d’1,1 milions d’euros encara que es va presentar un resultat positiu de 43.387 euros. El 2017, d’una previsió de 588.331 euros en pèrdues, es passa a uns resultats positius d’1,6 milions. La sentència considera que va haver-hi un “engany” a l’auditor.

El director acomiadat va recórrer contra la decisió inicial sol·licitant la modificació d’un apartat dels fets provats, amb vista a batallar una possible prescripció dels fets.

Tanmateix, la sentència del TSJCV, que no és ferma, considera que es tracta d’una “interpretació interessada de part de la prova” amb la introducció de meres “suposicions”. L’alt tribunal autonòmic també rebutja la concurrència de la prescripció al·legada pel directiu acomiadat.