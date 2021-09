El Consell notifica que no prorrogarà les concessions de les ITV per les quals s'investiga a Zaplana

"Li comunique, dins del termini i en la forma escaient, com a empresa concessionària actual del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en la Comunitat Valenciana que, fent ús de la facultat conferida per la clàusula setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, el contracte finalitzarà una vegada complida la seua duració inicial, 25 anys. Per tant, mitjançant la present comunicació s'efectua la denúncia formal prevista en l'expedient contractual i li comuniquem que no existirà pròrroga".

Així es pot llegir en la notificació (document complet al final de la informació) que la Conselleria d'Economia, en compliment d'un dels mandats del Pacte del Botànic, ha remés aquest dilluns a les empreses concessionàries de les 25 estacions fixes de la Comunitat Valenciana.

Tal com ha vingut informant elDiario.es, el Govern valencià no prorrogarà els contractes, per la qual cosa a partir de novembre de 2022, la Generalitat Valenciana tindrà via lliure per a recuperar el control i la gestió de les estacions en véncer el contracte de 25 anys atorgat en 1997 per l'executiu autonòmic que va presidir Eduardo Zaplana i pel qual l'ex president està imputat en el marc del cas Erial.

L'avís per part del departament que dirigeix Rafael Climent havia d'arribar a les diferents empreses un any abans que caduquen els contractes, és a dir, abans del 5 de novembre, i ha sigut aquest dimarts quan s'ha fet efectiu. El document remés a les concessionàries deixa constància que no s'aplicarà l'opció de la pròrroga de 10 anys prevista en els contractes.

Segons la carta a la qual tingut accés elDiario.es, "l'informe sobre les actuacions a realitzar, cronologia i cost econòmic previst, per a la reversió a l'Administració del servei públic d'ITV analitza les possibles formes de gestió i les diferències econòmiques entre models de gestió del servei públic d'inspecció tècnica de vehicles, conclou que prorrogar la concessió actual altres 10 anys és l'opció econòmicament més desfavorable per a la Generalitat".

En conseqüència, "cal considerar complida l'exigència de valorar les repercussions i efectes, i supeditar-se de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

Com recorda l'esmentat informe sobre les actuacions, "el debat sobre les formes de gestió dels serveis públics i l'eventual recuperació de la seua gestió és un judici d'oportunitat no jurídic o, almenys, essencialment polític, encara que lògicament haurà de prendre en consideració els problemes jurídics”.

La carta es remet en aquest punt a l'acord del Botànic on s'estableix que “davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem per a retornar a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb total prioritat de salvaguardar la seguretat viària en les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries i una gestió transparent i eficient”.

Per tant, conclou que "és voluntat de l'actual Consell de la Generalitat finalitzar el vigent règim de concessió administrativa de la prestació del servei d'ITV en la Comunitat Valenciana".

A partir d'aqueix moment, s'articularà un procediment molt semblant al qual s'ha dut a terme per a recuperar la gestió pública del departament de salut de l'hospital d'Alzira en 2018 i de Torrevieja. Aquest últim es farà efectiu el pròxim 15 d'octubre.

Precisament, des d'Economia s'acullen a l'aval que recentment va atorgar en una sentència el Tribunal Suprem a la recuperació pública de la gestió de l'hospital d'Alzira, una vegada caducat el contracte.

Així, Economia haurà de traçar ara un full de ruta per a donar continuïtat al servei mitjançant dues opcions. La primera i més probable passaria per recuperar la gestió pública del servei a través d'una empresa pública que assumira els 1.200 empleats de les estacions. La segona opció seria tornar a traure el servei a concessió mitjançant un nou concurs públic amb condicions més avantatjoses per a l'administració, encara que aquesta possibilitat està pràcticament descartada, ja que el Pacte del Botànic preveu la reversió d'aquest servei.

L'Associació d'Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles (AECOVA-ITV) va sol·licitar la setmana passada Climent l'obertura de la taula de diàleg anunciada fa uns mesos per a conéixer de primera mà la intenció de l'administració: "No té sentit revertir un servei que està funcionant bé per a l'administració, per als treballadors i per a la seguretat viària", van afirmar.

Un servei llastrat per la corrupció del PP

El cas Erial, en el qual està imputat l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana al costat d'uns altres, es va obrir per a investigar el suposat cobrament de 10,5 milions d'euros en comissions derivades de les concessions d'ITV i parcs eòlics en la Comunitat Valenciana, la qual cosa podria constituir delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

L'operació d'externalització d'un servei que era públic en els anys 90 del segle passat va servir perquè uns pocs anys després de les adjudicacions les concessionàries vengueren els drets per desenes de milions d'euros que són els que, al seu torn, s'haurien utilitzat per a pagar les mossegades a la trama internacional que s'investiga en el cas Erial. Sedesa va vendre la seua concessió per 86 milions d'euros i la va repartir entre molts dels ara investigats.

L'adjudicació dels lots de les ITV, un dels epicentres del cas, es va dur a terme en 1997 i van resultar agraciats diversos empresaris que havien portat a Zaplana de la mà al poder autonòmic valencià, aplanant el pacte entre Unió Valenciana i el Partit Popular (el conegut com a pacte del pollastre) després de les eleccions autonòmiques de 1995.

Un informe anterior de l'UCO va concloure que el repartiment posterior de les comissions va ser de 10,5 milions per a la trama internacional liderada per Eduardo Zaplana; 11,3 per al qual fora director de la policia amb Aznar Juan Cotino i 580.000 euros per a l'expresident de Bancaixa i de la Generalitat José Luis Olivas.