El Consell rebutja el finançament singular per a Catalunya mentre el Govern aprova la transferència més gran a les arques valencianes

L’acord entre els socialistes catalans i ERC que inclou un finançament singular per a Catalunya no ha agradat gens a la Generalitat Valenciana. El Govern que dirigeix Carlos Mazón considera que el contingent català trenca el principi bàsic de solidaritat entre territoris i espanyols i el considera un “colp d’estat fiscal”, una ruptura de les regles de la convivència.

El president de la Generalitat Valenciana i líder del PP afirma que “la solidaritat està a punt de morir a Espanya gràcies al PSOE” i assegura que el seu govern “no ho tolerarà”. L’executiu autonòmic estudia totes les vies contra la reforma que permetria que Catalunya gestionara els seus tributs, com ho fa el País Basc o Navarra, segons el text difós per les formacions que han pactat. Si tira avant la mesura, que requereix una reforma de la llei de finançament –que està sense tocar-se més d’una dècada–, el Consell recorrerà al Tribunal Constitucional. Mazón afirma que l’acord trenca el principi de la progressivitat fiscal: és que “aquell que vol aprofitar-se que els que més tinguen aporten menys, és a dir, el contrari de la solidaritat”, a parer seu.

L’executiu popular insisteix que l’acord suposa un greuge per a la Comunitat Valenciana, la pitjor finançada de l’Estat juntament amb Múrcia, que ja fa anys que reclama una reforma del model de finançament que no té l’aire de produir-se. Segons els seus càlculs, són prop 50.000 milions d’euros el que deixaria de recaptar el sistema fiscal espanyol per l’acord entre el PSC i ERC, en concepte d’IRPF, IVA i Impost sobre societats. “No sé com el Govern d’Espanya pot pensar en això. Això no té cap precedent en la història de la nostra democràcia. Trencarà actualment el sistema fiscal espanyol”, ha plantejat el secretari autonòmic d’Hisenda, Eusebio Monzó, en una compareixença conjunta amb la consellera del ram i portaveu, Ruth Merino. El pacte, afirma la titular d’Hisenda, “perjudica concretament els ciutadans de la Comunitat Valenciana, encara més del que ja estaven perjudicats”.

Un dia després d’anunciar-se l’acord per a la governabilitat de Catalunya, que ha de passar per una reforma de la llei de finançament, el suport de la majoria del Congrés i del vistiplau del Ministeri d’Hisenda, el departament de Maria Jesús Montero ha enviat una bona notícia a la Comunitat Valenciana. Segons ha traslladat, rebrà l’any vinent 13.974 milions d’euros a través dels lliuraments a compte, una xifra rècord en finançament ordinari.

L’import que remetrà el ministeri és un 10% superior al d’enguany, que ja va ser superior al de l’anterior. És, sobre el paper, el finançament més gran que s’ha traslladat a les arques valencianes. Els lliuraments a compte són la part més gran del finançament de les comunitats autònomes de règim comú i es calculen a partir de la previsió de recaptació, que l’Estat avança i recull en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. S’hi sumen les liquidacions d’exercicis anteriors, que per a la Comunitat Valenciana són d’uns dos mil milions d’euros. Així doncs, aquesta autonomia disposarà en total de 15.883 milions d’euros provinents del sistema de finançament autonòmic, tenint en compte la devolució dels acomptes per l’ajornament de les liquidacions negatives del 2008 i el

2009.