El conseller Arcadi España visita el desballestament de l’Aeroport de Castelló i aposta per la col·laboració publicoprivada

El famós aeroport sense avions de Castelló que va popularitzar Carlos Fabra va camí de convertir-se en una infraestructura aeroportuària equiparable a la resta dels aeroports. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha visitat dilluns la infraestructura aeroportuària acompanyat per la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, María Pérez, la directora general d’Aerocas, Blanca Marín, i el director de promoció turística d’Aerocas, Josep Gisbert. Els nous projectes que ha impulsat l’aeroport de Castelló “permeten avançar en la diversificació de l’activitat i continuar generant llocs de treball en un context de crisi profunda en el sector de l’aviació”, ha destacat Arcadi España.

La visita oficial ha recorregut les diferents zones on estan programades actuacions de desenvolupament de la infraestructura. El conseller ha supervisat les obres que hi du a terme l’empresa de matriu britànica e-Cube Solutions per condicionar una nova zona d’estacionament i manteniment d’avions. Aquesta actuació, amb una inversió de prop de 200.000 euros, abasta una superfície de 21.550 metres quadrats i permetrà habilitar espai per a acollir-hi entre 15 i 20 aeronaus. Està previst que estiga culminada a mitjan mes de novembre.

L’empresa e-Cube Solutions, tal com va informar aquest diari, es dedica a desballestar avions per reutilitzar-ne les peces. El setembre passat, el recinte va rebre el segon Boeing 747-400 de British Airways, l’avió comercial més gran del món conegut com The Queen of the Sky, del qual l’empresa pot reutilitzar el 95% del pes de l’aeronau. La nova zona d’aparcament i desballestament forma part de l’estratègia de diversificació que ha posat en marxa Aerocas.

El conseller també ha visitat la zona on pròximament començaran les faenes de construcció d’un centre de manteniment d’avions. La instal·lació, promoguda per l’empresa canària Brok-air Aviation Group, tindrà una superfície de 2.500 metres quadrats i està dissenyada per a acollir-hi aeronaus de les famílies Boeing B-737, Airbus A-320 i ATR.

Arcadi España ha recordat que divendres passat Aerocas va adjudicar les obres de construcció de la nova plataforma industrial de l’aeroport, una actuació que permetrà generar una àrea de quasi 28.000 metres quadrats per al desenvolupament de les activitats d’estacionament i manteniment d’avions.

El conseller també ha destacat que l’aeroport acull en l’actualitat 37 aeronaus, la majoria aeronaus que han quedat temporalment fora de servei per la pandèmia i que requereixen els serveis d’estacionament i manteniment. “L’important és que l’aeroport continua funcionant i generant activitat, inversió i llocs de treball. Malgrat la crisi profunda que travessa el sector, hi ha empreses que continuen confiant en aquesta infraestructura. Aquesta és la línia que hem de seguir perquè l’aeroport siga un motor públic i privat de desenvolupament de tota la província”, ha afirmat Arcadi España.

L’aeroport, que acull unes quantes escoles de formació de pilots, aposta també per la branca de la formació. A més, durant la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19, l’aeroport de Castelló ha acollit per al seu estacionament nombrosos avions que han quedat temporalment fora de servei per la caiguda del trànsit aeri.