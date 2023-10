El conseller d’Educació confirma que ha cessat en la seua immobiliària després d’anunciar Compromís que el portarà a Antifrau

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, s’ha donat de baixa de la seua empresa immobiliària, segons han confirmat fonts del departament autonòmic consultades per elDiario.es. “El 9 de setembre, el consell d’administració de l’empresa ja va votar el canvi d’administrador i ja estava el tema en tràmits de notaria per a elevar l’acord a públic i registrar-lo en el Registre Mercantil”, indiquen les mateixes fonts.

Rovira, tal com va informar aquest diari, era administrador únic d’una empresa domiciliada a Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí) amb un patrimoni net de 2,2 milions d’euros. Es tracta d’una firma instrumental, amb un capital social d’1,2 milions d’euros, dedicada al lloguer de béns immobiliaris per compte propi i a la compravenda i promoció d’edificacions, de la qual el conseller d’Educació ha sigut administrador únic des del 2015.

El departament que dirigeix Rovira va declinar informar aquest diari, el 19 de setembre passat, si s’havia donat de baixa de la mercantil. No obstant això, dimarts, el portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha anunciat que la formació pretén portar el cas a l’Agència Antifrau i la Conselleria d’Educació ha confirmat que José Antonio Rovira ja havia cessat com a administrador únic.

Baldoví ha explicat, durant la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, que Rovira “consta com a administrador únic de la societat Rojo Inver SL”. La formació ha airejat un document del Registre Mercantil d’Alacant que inclou el conseller com a administrador de la firma. No obstant això, qualsevol canvi en els òrgans d’administració d’una empresa, com el cessament d’un administrador, tarda un cert temps a incorporar-se al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme).

“La situació de Rovira és d’incompatibilitat i, per tant, és causa de cessament, segons la llei valenciana. Quan algú és nomenat conseller, no pot tindre activitats mercantils i professionals en qualsevol altre lloc, ha de ser exclusivament conseller. Han passat els dos mesos que deien que tenia de temps, malgrat que aquests dos mesos eren per a declarar-ho, no per a renunciar. El conseller Rovira es riu del seu propi Govern i de les seues obligacions com a conseller”, ha afirmat el portaveu de Compromís.

Per part seua, el síndic del PP, Miguel Barrachina, s’ha mostrat “segur que no incompleix cap norma” i ha afirmat que Rovira “és un home enormement complidor”, segons declaracions recollides per Europa Press.

Una portaveu de la Conselleria d’Educació ha indicat a aquest diari que Rovira “no cobra res” de l’empresa “ni té empleats”. En la seua fitxa del portal de transparència GVA Oberta, el conseller d’Educació anota 50.320 euros en l’apartat de “valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d’entitat”, en aquest cas corresponents a Rojo Inver SL.

D’altra banda, Rovira també declara béns per un valor cadastral total de 166.254 euros (quatre habitatges, dos garatges i un local). També depòsits de 6.062 euros i una hipoteca de 6.635,11 euros.