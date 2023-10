La consellera d’Hisenda valenciana, del PP, es mostra a favor de la competència fiscal entre comunitats autònomes

El Govern valencià s’oposa a una harmonització fiscal parella a la reforma del sistema de finançament autonòmic. La possibilitat que el Ministeri d’Hisenda establisca uns mínims en tots els territoris per evitar la competència deslleial s’ha topat amb el rebuig de les comunitats autònomes governades pel PP, com la valenciana.

La consellera d’Hisenda i portaveu de l’executiu autonòmic, Ruth Merino, defensa que “la competència fiscal entre comunitats autònomes és sana i ha d’existir”. El seu departament acaba d’aprovar una proposta legislativa per a bonificar al 99% l’impost de successions i donacions, a més d’una rebaixa en l’impost de transmissions patrimonials, que tindrà un impacte estimat de 231 milions d’euros en el pressupost autonòmic. En aquest context, la representant popular ha demanat que no es “castigue” les comunitats que volen abaixar impostos.

Merino emmarca la bonificació d’alguns tributs com una de les “prerrogatives” que té l’estat autonòmic i insisteix que els dirigents autonòmics han de “competir per fer fiscalment atractives les comunitats”. La dirigent valenciana, tècnica de l’Agència Tributària de formació, va exposar en la roda de premsa després del ple del Consell que el sistema de finançament autonòmic ja està vinculat a una harmonització fiscal: “La premissa del sistema és que tots parteixen del mateix escenari, el que abaixe impostos assumeix aquesta decisió”, va exposar. La postura resulta una mica complexa d’encaixar tenint en compte que l’executiu del PP i Vox renuncia als ingressos mitjançant els impostos, però reclama al Govern central una compensació per l’infrafinançament.

Sobre aquesta contradicció, interpel·lada per les crítiques del PSPV sobre la pèrdua de 920 milions d’euros de recaptació en una legislatura, la consellera ha defensat que les mesures fiscals comportaran “una dinamització de l’economia”. “No ens cenyirem mai a la pretesa pèrdua de recaptació d’un impost concret en un any concret i mai farem aquest exercici tan simple al final de multiplicar per quatre una previsió de pèrdua de recaptació inicial, que potser amb el pas del temps es pot convertir en un increment dels ingressos”, ha exposat Merino.

Quant al fet si els pressupostos de la Generalitat inclouran la supressió de l’impost sobre patrimoni, la consellera ha afirmat que “no està decidit encara”, però ha assegurat que aquesta mesura “està en el full de ruta” de l’executiu autonòmic i és un “compromís”. “Cal fer responsable la reducció fiscal, no pot ser tota en el primer moment de la legislatura”, ha reconegut.

Fons europeus

El portaveu adjunt dels socialistes valencians en les Corts Valencianes, Arcadi España, que ha denunciat la pèrdua de recaptació, ha advertit que l’executiu bipartit perdrà una part dels fons europeus lligats als objectius climàtics. En referència a les declaracions del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que va apuntar que hi havia risc de tornar prop de 1.800 milions d’euros per la gestió de l’executiu anterior, España ha ironitzat dient que “el Consell de Mazón i la ultradreta s’obstine a parlar d’herències, tot i que han rebut més de 2.800 milions d’euros en fons europeus per a gestionar” i ha apuntat que “són incomprensibles les seues crítiques, potser el problema és que no són capaços de gestionar aquesta quantitat de recursos”.

El parlamentari socialista ha lamentat que “el Partit Popular i els seus socis ultres no siguen capaços de gestionar els fons europeus per qüestions ideològiques” i ha assenyalat que “no es creuen els objectius pels quals la Unió Europea dona aquests fons”: “Estan en contra de l’Agenda 2030, dels tècnics que gestionen els fons i reneguen del canvi climàtic”. A més, Espanya ha assegurat que “el seu problema és que han de gastar-se aquests recursos en una cosa que no creuen” i ha indicat que “en compte d’inventar-se problemes i desmantellar les oficines de gestió dels fons europeus, la dreta ha de posar-se les piles i aprofitar els recursos extraordinaris que hem rebut d’Europa”.