La consultora del conseller de Sanitat del PP en el Govern valencià: pagaments a una trama i dos milions de patrimoni net

El metge Marciano Gómez va ser nomenat conseller de Sanitat del Govern valencià del PP i Vox el 19 de juliol passat. A penes huit dies abans, Gómez havia cessat com a administrador únic de la consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una empresa especialitzada en el sector sanitari en què també figuraven els seus dos fills i la seua dona, que actualment continua com a apoderada, a més de José Alberto Domínguez Carabantes, metge de l’àrea clínica de salut mental de l’Hospital La Fe de València. Aquest últim i la dona del conseller també van coincidir en la firma Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL, extingida el 2018. L’actual conseller de Sanitat, segons fonts del seu departament, no necessitava la compatibilitat pel fet de no tindre la dedicació exclusiva en el seu càrrec a l’hospital La Fe de València.

L’aventura empresarial de Marciano Gómez es va iniciar poc després de la seua eixida de la Conselleria de Sanitat, on va ser alt càrrec i va pilotar el procés de privatització durant els governs dels populars Eduardo Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps.

Les consultores van ser constituïdes l’11 de gener de 2005, poc després de la seua etapa com a alt càrrec del PP. L’única empresa que continua en actiu –Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL– va declarar el 2008 un patrimoni net inicial de 399.863 euros. En els seus últims comptes depositats davant el Registre Mercantil, corresponents a l’exercici 2017 i signats per Marciano Gómez, el patrimoni net de la firma es dispara fins a 1,9 milions d’euros. La societat es dedica als estudis de mercat i no compta amb personal assalariat.

Les dues empreses del conseller del PP, tal com ha revelat elDiario.es, van efectuar uns pagaments peculiars a firmes investigades en el marc del cas Osvaldos, una trama de corrupció pretesament liderada per Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital Provincial de València i nebot de l’exconseller del PP condemnat pel desviament dels fons de la cooperació valenciana, que es va apoderar de 35 milions d’euros en adjudicacions públiques. L’actual conseller de Sanitat va ser citat a declarar davant el jutge instructor de la causa (segons fonts de la Conselleria de Sanitat, com a testimoni) després d’haver detectat els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional dos pagaments sospitosos a societats instrumentals de la trama.

Així doncs, Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL va abonar 20.000 euros a Vamont Consulting SL, una empresa clau de la trama usada per a la construcció de dos hospitals privats al Perú. L’empresa de la trama va pagar, entre altres despeses, un cridaner “viatge d’anada i tornada en un dia” per a Sergio Blasco i el seu germà a Panamà.

D’altra banda, Iniciativas y Marketing Sociosanitario SL va pagar 17.400 euros a Corporación Sanitaria del Mediterráneo SL, empresa l’accionista de la qual era el germà de Sergio Blasco i que va abonar el pagament de diversos viatges a l’estranger de l’exgerent de l’Hospital Provincial i d’altres membres de la trama i fins i tot un vehicle Mercedes Clase M i un passe per a la llotja VIP en l’estadi del Valencia Basket durant dues temporades, entre altres despeses.

L’instructor de la causa, titular del Jutjat d’Instrucció número sis de València, no semblava massa convençut amb les explicacions de Marciano Gómez sobre els pagaments. I és que l’actual conseller de Sanitat va abonar un total de 37.400 euros a les firmes de la trama “sense cap justificació”, segons diu l’ordre de processament. Gómez va declarar que va fer els pagaments “per indicació de Sergio Blasco” i que “no coneixia de res” les mercantils. També va especificar que es tractava d’“uns fulls” amb informació sobre “uns hospitals al Perú que li va donar Sergio mateix”.

Marciano Gómez només va aportar al jutge les factures

Una portaveu de la Conselleria de Sanitat va indicar, a preguntes d’aquest diari, que el conseller “va acreditar que s’havia pagat a canvi d’un servei que s’havia prestat”. No obstant això, el jutge instructor recorda que la consultoria sobre “pretesos projectes a Llatinoamèrica” no tenia “cap justificació documental”. A més, abunda la interlocutòria, els pagaments coincideixen “en quantitat i dates” amb les transferències de Vamont Consulting SL a Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, la firma que abonava les despeses particulars de Sergio Blasco i la seua família.

A pesar que l’actual conseller de Sanitat no va ser investigat ni processat en la causa, el jutge no es creu gens la versió de Marciano Gómez. Per als pagaments de les dues consultores del polític del PP, “no hi ha documentació que acredite els treballs o serveis prestats que justifiquen els pagaments efectuats, tan sols consten com a documentació les factures que justifiquen els abonaments”, indica el jutge.

La justificació del pagament a Corporación Sociosanitaria del Mediterráaneo (de 17.400 euros, per “assessoria i intermediació en el mercat farmacèutic peruà”) tan sols inclou un informe “sense que conste contracte”. Totes dues mercantils de la trama (una d’administrada per un germà de Sergio Blasco i l’altra, per un amic de la infància i marit d’una directiva de la fundació de l’Hospital General de València) no tenien cap activitat real, i s’erigien en simples empreses pantalla de la trama.

Compromís ha demanat la compareixença en les Corts Valencianes del conseller de Sanitat perquè explique els pagaments a les empreses de la trama del cas Osvaldos. Una compareixença que se suma a la seua més que probable declaració, com a testimoni, en el pròxim judici en què s’asseurà en el banc dels acusats Sergio Blasco, acusat dels presumptes delictes de malversació, frau a l’Administració, tràfic d’influències, prevaricació i suborn.