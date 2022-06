El corruptor del cas Azud es va reunir amb el vicepresident del parlament valencià imputat per haver rebut regals

El vicepresident de les Corts Valencianes, el popular Jorge Bellver, va ser el delfí de l’alcaldessa Rita Barberá entre el 1995 i el 2012, en què va passar a ser parlamentari autonòmic. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va detectar que el presumpte corruptor del cas Azud, l’empresari Jaime Febrer, va regalar a Bellver un rellotge Omega Seamaster en Nadal del 2003; un rellotge Brentley el 2005; i una trolley de Loewe, valorada en 970 euros, l’any 2006. El parlamentari és l’únic aforat imputat en la causa que investiga la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València, la magistrada Pepa Tarodo, i el fiscal anticorrupció, Pablo Ponce. A més, es tracta d’un dels càrrecs institucionals de més galons que conserva el PP valencià: vicepresident segon de les Corts Valencianes.

Les agendes de la difunta alcaldessa, a què ha tingut accés elDiario.es, revelen que Jorge Bellver, llavors edil d’Urbanisme, es va reunir el 2 de febrer de 2012 amb el presumpte corruptor del cas Azud i amb Rita Barberá. La primera edil es va reunir fins 21 vegades amb Jaime Febrer, segons les agendes intervingudes per l’UCO en l’escorcoll del domicili de la seua germana i cap de gabinet, Asunción Barberá.

La presumpta xarxa corrupta portava entre mans per aquelles dates el projecte de la construcció d’un hospital universitari privat amb la Universitat Catòlica de València. L’empresari, segons el sumari del cas Azud, tenia un accés privilegiat a la documentació de l’Ajuntament de València sobre el projecte, pel qual el cunyat de l’alcaldessa popular, l’advocat José María Corbín, també investigat en la causa, va cobrar una comissió de 63.720 euros.

Jorge Bellver, que apareixia en la seua condició de regidor d’Urbanisme en la llista d’objectius prioritaris de la xarxa de l’empresari Jaime Febrer, ja havia sigut relacionat per diversos testimonis com un polític pròxim a la presumpta trama. Carmen Elisabeth C. R., secretària de Febrer, va declarar davant l’UCO en condició de testimoni que el seu cap mantenia reunions amb el presumpte corruptor del cas Azud. També va assegurar que havia entregat “de manera personal” a la secretària de Bellver regals per al polític del PP. Carmen C. D., la secretària de Jorge Bellver, va confirmar davant els investigadors que l’edil rebia regals de la pretesa trama.

La “bona relació” amb l’empresari

L’investigat Alberto Sánchez Pérez, de la mercantil de Febrer, també va declarar davant la instructora que l’empresari quedava a dinar amb Jorge Bellver. En la seua declaració davant els agents de l’UCO, l’imputat va assegurar que el presumpte corruptor de la trama mantenia una “bona relació” amb Bellver, encara que també va puntualitzar que “no al mateix nivell que amb Alfonso Grau”, el número dos de Rita Barberá llavors investigat en la causa per haver cobrat dos milions d’euros en mossegades.

L’assessor de Bellver en la regidoria llavors, Carlos Mundina, actualment edil popular a l’Ajuntament de València, va demanar explicacions a un funcionari per la seua negativa a avalar el projecte de la pretesa trama del cas Azud de construir un aparcament subterrani en l’elitista Club de Tenis del carrer del Botànic Cavanilles, segons va declarar el testimoni José Luis Camarero Gómez davant la jutgessa instructora.

El vicepresident primer de les Corts Valencianes defensava després de la seua imputació la seua “actuació correcta”: “Mai he actuat en contra dels interessos i del bé públic, i estic segur que així es demostrarà finalment”, va dir Bellver.