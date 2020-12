La COVID deixa xifres rècord en la Comunitat Valenciana: 3.590 nous positius, la xifra més alta des que va començar la pandèmia, i 60 morts

La Comunitat Valenciana ha registrat aquest dimarts una xifra rècord de contagis de SarsCoV2 des que es va iniciar la pandèmia, 3.590 positius confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'actualització del passat dilluns, amb la qual cosa la incidència acumulada a catorze dies se situa en 363,99 casos per cada 100.000 habitants -la incidència acumulada dels últims set dies és de 131,58-. La xifra total de positius és de 142.757 persones. A més, la Conselleria de Sanitat ha reportat 60 defuncions per COVID (el dia que més morts es van registrar va ser el 3 d'abril, 68), amb el que les defuncions registrades en la Comunitat Valenciana atribuïdes de manera oficial a la pandèmia són 2.895.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.746 persones ingressades per coronavirus, de les quals 278 romanen en vigilància intensiva: 152 a la província de Castelló, amb 22 pacients en UCI; 509 a la província d'Alacant, 107 d'ells en l'UCI; i 1.085 a la província de València, 149 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització, s'han registrat 2.031 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 132.897 valencians els que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 18.606 casos actius, la qual cosa suposa un 12,05% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del virus ascendeix a 2.053.540, de les quals 1.882.855 han sigut a través de PCR i 169.938, mitjançant test ràpid.

Algun positiu en 104 en residències

D'acord amb les dades actualitzades, hi ha algun cas positiu en 104 residències de majors (8 a la província de Castelló, 36 a la província d'Alacant i 60 a la província de València), 20 centres de diversitat funcional (3 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 10 a la província de València) i 6 centres de menors (un a la província de Castelló, un a la d'Alacant i quatre a la província de València). De les 60 morts reportades, 17 corresponen a residents. A més, s'han produït 49 contagis entre usuaris d'aquests centres i 60 entre els treballadors.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 27 residències en la Comunitat Valenciana: 2 a la província de Castelló, 12 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.

54 nous brots

En les últimes 24 hores s'han registrat un total de 54 brots (14 a Castelló; 15 a Alacant i 25 a la província de València), la majoria d'origen social i tres que superen els 10 positius: Utiel (13), Carcaixent (11) i València (11). Els focus de contagi es distribueixen de la següent forma:

· Castelló de la Plana: 5 casos. Origen laboral

· Ayora: 3 casos. Origen laboral

· Càlig: 4 casos. Origen social

· Utiel: 13 casos. Origen social

· Castelló de la Plana: 4 casos. Origen laboral

· Paiporta: 6 casos. Origen social

· Dénia: 9 casos. Origen social

· Forcall: 4 casos. Origen social

· Vinaròs: 4 casos. Origen social

· Vinaròs: 4 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen laboral

· Llíria: 7 casos. Origen social

· Callosa de Segura: 3 casos. Àmbit educatiu

· Benicarló: 8 casos. Origen social

· Cullera: 4 casos. Àmbit educatiu

· La Romana: 3 casos. Àmbit educatiu

· Silla: 9 casos. Origen social

· Carcaixent: 11 casos. Origen social

· Silla: 7 casos. Origen social

· Carcaixent: 5 casos. Origen social

· Alfafar: 5 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen laboral

· Calp: 3 casos. Origen social

· Albalat dels Sorells: 6 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen laboral

· Benicarló: 5 casos. Origen social

· Benicarló: 5 casos. Origen social

· Peníscola: 3 casos. Origen social

· Albatera: 3 casos. Origen social

· Los Montesinos: 6 casos. Origen social

· Peníscola: 7 casos. Origen social

· Alcoi: 7 casos. Origen laboral

· Tavernes Blanques: 3 casos. Origen social

· Benicarló: 9 casos. Origen laboral

· Benicarló: 7 casos. Origen laboral

· Dénia: 5 casos. Origen laboral

· Benicarló: 3 casos. Origen social

· Castalla: 3 casos. Àmbit educatiu

· Alcoi: 3 casos. Àmbit educatiu

· València: 3 casos. Origen social

· Almàssera: 5 casos. Origen social

· Teulada: 3 casos. Origen social

· Elx: 6 casos. Origen laboral

· València: 11 casos. Origen social

· El Campello: 3 casos. Àmbit educatiu

· Benaguasil: 4 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· Xàbia: 7 casos. Origen laboral

· València: 9 casos. Origen social

· València: 5 casos. Origen social

· València: 4 casos. Origen social

· Alcoi: 3 casos. Origen laboral