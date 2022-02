La criminalitat a la Comunitat Valenciana cau fins a nivells del 2010, encara que creixen els delictes contra la llibertat sexual en un 43% en un any

Aquesta setmana s’han conegut les dades del balanç de criminalitat a la Comunitat Valenciana corresponents al 2021, una estadística elaborada pel Ministeri de l’Interior i que se situa en les xifres més baixes des del 2010 –llevat del 2020, l’any marcat per la reducció de la mobilitat a causa de l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19– i “la segona més baixa de la sèrie històrica”, tal com destacava la delegada del Govern, Gloria Calero, que ha explicat que les infraccions penals se situen en 44,5 per cada cent mil habitants (el 2010 se’n van comptabilitzar 56,2).

L’any passat es van aclarir el 39,3% de les infraccions penals denunciades, cosa que suposa també el segon percentatge més elevat des del 2010 (30,2%), per la qual cosa estem davant un increment de nou punts pel que fa a la resolució d’investigacions. Quant a la taxa de detinguts i investigats per cada 1.000 infraccions penals, aquesta se situa en 227, mentre que el 2010 es va tancar amb una taxa mitjana de detinguts de 165.

Durant l’exercici passat es van resoldre 88.029 infraccions penals, cosa que es tradueix en un increment del 12,5% en relació amb el 2020, mentre que en el va del 2022 els agents de la Policia i la Guàrdia Civil han detingut o investigat 50.792 persones, un 11,8% més que en el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a la tipologia d’infraccions, es redueix en un 5,4% el nombre d’assassinats i homicidis dolosos consumats i en un 12,8% els robatoris amb força en establiments. Per contra, pugen un 43,1% els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i 33,2% els furts.

Els efectius dels cossos i forces de seguretat de l’Estat al territori valencià ascendeixen a 14.439 (7.455 agents de la Guàrdia Civil i 6.984 policies nacionals), 1.349 efectius més dels que hi havia el 2017: “No ens podem conformar amb discursos d’autocomplaença. Hem de continuar treballant, sense abaixar la guàrdia, per mantindre aquesta tendència”, va assegurar Calero.

Estadístiques per províncies

De les tres províncies, a la de València la taxa de criminalitat és de 48 infraccions per cada miler d’habitants, a Alacant és de 41,9 i a Castelló és de 37,8; el percentatge d’assumptes resolts és del 43% a Castelló, del 41,9% a Alacant i del 37,40 a València; i la taxa de detinguts és de 194 per cada mil infraccions a les comarques valencianes, 244 a les de Castelló i una xifra encara més alta a les comarques alacantines, 273.