La crisi energètica dona impuls al combustible sostenible amb marca valenciana de parc natural

Amb la crisi energètica que assota especialment Europa durant l’últim any, amb els preus dels combustibles fòssils disparats i també el de l’electricitat, els ulls de molts consumidors s’han girat cap al foc tradicional i els seus combustibles, que per regla general són més sostenibles.

És el cas del pèl·let, que són peces cilíndriques menudes fetes amb serradures de serradors, o estelles molturades o altres residus provinents de la biomassa dels boscos, unes peces comprimides que poden utilitzar-se com a combustibles. Es considera que són sostenibles, perquè el pèl·let es fabrica de fustes naturals, assecades i premsades per a la revaloració calorífica. Té un alt poder calorífic i es considera una energia renovable i neta, perquè emet CO₂ neutre, ja que prové de combustible natural que es regenera. A més, l’extracció de biomassa forestal per a fabricar pèl·lets ajuda a la neteja dels boscos i a l’ús dels residus de les indústries. De manera que també redueix el risc d’incendis forestals i de plagues d’insectes.

Durant els últims mesos s’ha vist que se n’ha incrementat l’ús i també el preu com a conseqüència normal d’una demanda més alta i també de l’increment del cost de producció.

Des de les associacions sectorials Avebiom i Apropellets expliquen que la pujada dels preus dels combustibles fòssils el 2021 va propiciar un augment de les vendes d’estufes de pèl·lets a tot Europa respecte de l’any anterior: un 50% més a França i Itàlia, o un 44% més a Espanya. També a França i Alemanya es van duplicar les vendes de calderes, mentre que a Àustria i a Espanya se’n van vendre un 60% i un 13% més, respectivament.

Els preus durant els 10 últims s’havien mantingut molt estables. Per exemple, dels 4,13 euros el sac de 15 quilos del 2012 es va passar als 4,34 euros el 2021, un 5,33%; però en el segon trimestre del 2022 el preu ja havia arribat a 5,63 euros, és a dir, en mig any ha pujat un 29,72%.

Producció valenciana

La producció de pèl·lets valenciana no és capdavantera. Únicament hi ha cinc centres de producció dels 85 que hi ha en el conjunt d’Espanya. Quant a la producció, en dades del 2020 (l’última estadística disponible), a la Comunitat Valenciana se’n van produir 17.967 tones, que suposen el 3% del total d’Espanya, allunyada de Castella i Lleó, la comunitat capdavantera que amb 153.467 tones representa el 25% del total estatal.

Però per a potenciar aquest tipus de combustible l’Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) ha obert aquest estiu una convocatòria d’ajudes de 850.000 euros per a impulsar aquest aprofitament de biomassa, una convocatòria que està oberta fins al 4 de novembre. Aquestes ajudes a fons perdut preveuen, amb caràcter general, quantitats fins al 45% del cost dels projectes que suposen la utilització de la biomassa (del 55% en cas de petites empreses i del 65% per a entitats).

Pèl·let del Parc Natural de la Serra Calderona

Entre els centres de producció de pèl·let a la Comunitat Valenciana n’hi ha un que ha obtingut un certificat avalat per la marca Parc Natural de la Serra Calderona Producte Natural. És el pèl·let que s’elabora en la planta de biomassa que té l’Ajuntament de Serra i que ha obtingut un distintiu que concedeix la Direcció General d’Espais Naturals als productes naturals i artesans i a altres activitats com les de turisme de natura dins de l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

El pèl·let de Serra s’obté de la biomassa procedent de les podes i les neteges de la superfície forestal de la muntanya d’utilitat pública 105 Alt Pi, que pertany a l’Ajuntament. Una biomassa que, una vegada traslladada a la planta de transformació es converteix en pèl·let. Aquest combustible serveix per a alimentar les calderes de calefacció del CEIP Sant Josep, l’Escoleta Infantil Municipal, l’Ajuntament de Serra i el centre mèdic. A més, l’ajuntament comercialitza l’excedent de producció entre el veïnat, que l’usa per a alimentar les estufes o les calderes instal·lades en els seus domicilis.

“Continuem gestionant les nostres muntanyes en la mesura de les nostres possibilitats. Apostem per una economia circular que genera llocs de treball al nostre poble i lluita contra el canvi climàtic, alhora que intenta minimitzar les conseqüències de l’abandó dels usos tradicionals de la serra” comenta l’alcaldessa, Alicia Tusón. L’alcaldessa aprofita per a sol·licitar “més inversió per part de la conselleria”. “No podem gestionar tota la superfície forestal amb els nostres recursos”, conclou.