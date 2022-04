D’autopista urbana a pulmó verd: 35 anys del Jardí del Túria que el moviment veïnal de València va guanyar per a la ciutat

El moviment veïnal agrupat sota el lema “‘El llit del Túria és nostre i el volem verd” va sorgir en la dècada de 1970 amb l’objectiu de frenar el projecte del règim franquista pel qual, després de la catastròfica riuada del 1957 i el desviament consegüent del llit pel sud de València, es va decidir construir una autovia en el vell llit del riu que travessa la ciutat.

La forta resposta de la societat civil valenciana, encapçalada per la Coordinadora d’Associacions de Veïns, va aconseguir que es descartara finalment l’execució del vial coincidint amb l’inici de la transició i que a principis dels anys 80, amb el socialista Ricard Pérez Casado com a alcalde, s’atenguera la reivindicació veïnal de crear el Jardí del Túria.

Va ser, sens dubte, un dels grans moviments ciutadans de la història de València, gràcies al qual la ciutat va guanyar un pulmó verd que s’ha convertit en referència i que venen gaudint les successives generacions.

“Amb el primer ajuntament democràtic, a l'abril de 1981, quan comencem a recuperar el llit del riu, vam anar a plantar arbres a l'altura de la zona central, al costat de Vivers, amb una pancarta que deia 'El llit també el volem verd en Natzaret' i fins hui encara estem recordant que el jardí del Túria està incomplet i seguim reivindicant que arribe fins al barri obert a la mar, encara que el Port s'oposa; tot indica que es farà un parc de desembocadura sense desembocadura, que no era l'aspiració perquè el volem és llevar el tap al final del llit històric”, comenta Julio Moltó, activista de l'associació de veïns de Natzaret, qui va participar en primera persona en tot el moviment de pressió veïnal.

València celebra enguany els 35 anys del Jardí del Túria amb un programa lúdic, reivindicatiu i reflexiu per a tots els públics que estarà estructurat en cinc línies, l’ambiental, l’oci i la cultura, la integració, l’esport i el benestar i el futur.

El programa de celebracions, que porta per títol ‘El Jardí del Túria compleix 35 anys’, inclou concerts a l’aire lliure, edició de còmics, exposicions, una nova imatge corporativa, fotoperiodisme i participació ciutadana, entre altres elements. El programa d’activitats s’estrena el pròxim 5 de juny amb una conversa entre l’alcalde, Joan Ribó, i l’exalcalde Ricard Pérez Casado que portarà per títol ‘Com fer realitat el prodigi del Jardí del Túria’.

Joan Ribó va destacar durant la presentació de la guia d’activitats que “el llit del Túria és el símbol d’una lluita ciutadana aconseguida que fa de València una ciutat preparada per al futur”.

L’alcalde va recordar que “el llit del Túria és un símbol que aquesta ciutat no l’ha feta ningú especialment. L’han feta totes les valencianes i els valencians lluitant per la seua ciutat. És un símbol preciós que, després, ha continuat amb el Botànic, amb moltes lluites que encara estem desplegant, però que és important recordar, perquè la ciutat estem fent-la entre tots”.

Joan Ribó va assegurar: “Hi hagué una gran lluita ciutadana. Va ser un treball de la gent, de la lluita ciutadana, que va canviar aquesta proposta que, en el seu moment, era un conjunt d’autopistes per a comunicar amb el port i per a crear les comunicacions de la ciutat, però que es va canviar i va donar el que tenim hui”. L’alcalde va destacar els valors mediambientals d’aquest gran parc urbà, del qual va dir que és “un parc natural com n’hi ha pocs a Europa, si és que n’hi ha algun de tan llarg” i es va referir al seu tancament futur amb el Parc de Desembocadura.

En aquest sentit, Ribó va assenyalar: “El Jardí del Túria també és futur, perquè hem fet una sèrie d’acords per a aconseguir uns terrenys que té el Port i que passen a ser parc. Jo crec que el Parc de Desembocadura ha d’abreujar, endolcir o limitar el greuge que ha patit el barri de Natzaret amb el port per la seua ampliació i, a més, serà el parc que tancarà cap al sud, per la mar, aquest llit del Túria i que, d’alguna manera, tenim ja molt avançat”.

De la seua banda, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va recordar que “les lluites ciutadanes del tardofranquisme i dels inicis de la democràcia sobre el Jardí del Túria i la Devesa del Saler van trencar amb una idea molt estesa al nostre país i que és la idea del progrés associat a les grans infraestructures viàries, al ciment, a l’arrasament de les zones naturals per a fer complexos turístics i diverses infraestructures”.

El vicealcalde va destacar, no obstant això: “En un país de molt poca tradició ambiental com el nostre, al final d’una dictadura que va ser una enorme reculada en molts aspectes, i també en l’ambiental, aquesta aposta del moviment ciutadà per a convertir el llit del Túria en una columna vertebral verda va suposar que València apostava per la modernitat”.

Actes previstos

Les celebracions pels 35 anys del parc començaran el diumenge 5 de juny, a les 19 h, en el jardí mateix. L’alcalde, Joan Ribó, i l’exalcalde Ricard Pérez Casado parlaran de ‘Com fer realitat el prodigi del Jardí del Túria’. Ribó s’ha referit a Pérez Casado com “l’alcalde que va donar l’espenta definitiva al Jardí del Túria”.

L’activitat ‘Aquest museu té 10 quilòmetres’ recuperarà la memòria de la lluita ciutadana amb una exposició a l’aire lliure amb fotografies i textos mentre que ‘El Túria amb ulls de dona’ reunirà l’obra de dones fotoperiodistes, que miraran el jardí amb òptiques diverses.

La celebració també tindrà un còmic, ‘Túria còmic’, del qual s’editaran 10.000 exemplars, que es repartiran entre la ciutadania per recordar l’efemèride. De la seua banda, ‘En compleix 35’ serà un vídeo recopilatori de les commemoracions.

La participació ciutadana tindrà el seu espai en les activitats amb ‘Districtes del Túria’, que sumarà una visió vertebradora dels barris de la ciutat que recorre el parc urbà a banda i banda, mentre que ‘Túria Sticker’ donarà veu a les opinions dinàmiques de la ciutadania.

Les activitats de celebració també tindran música amb dos concerts a l’aire lliure, que s’emmarcaran en la Gran Fira de València, i, a més, el Jardí del Túria també disposarà d’una nova imatge corporativa.

En total, són 14 activitats diferents englobades en cinc grans àrees, la línia ambiental, l’oci i la cultura, la integració, l’esport i el benestar i la gran línia cap al futur.

Dins dels actes commemoratius també cal destacar la reobertura del parc infantil Gulliver, que està en fase de rehabilitació, l’elaboració del pla de millora i condicionament del jardí del Túria, el concurs d’idees per al disseny del Parc de Desembocadura i els projectes de rehabilitació del Parc de Capçalera i dels trams X i XI del Jardí del Túria, entre altres iniciatives.