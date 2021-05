El Defensor del Poble reprén les actuacions pel suïcidi d’un jove marroquí en el CIE de València

El Defensor del Poble ha représ les actuacions per la possible deficiència en l’atenció sanitària a un jove d’origen marroquí que es va suïcidar en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de València, després del sobreseïment provisional de la causa penal per part de l’Audiència Provincial de València. “Una vegada acabat el procediment penal i a la vista que, una vegada més, s’apunta la possible existència de deficiències en l’atenció sanitària, s’han reobert les actuacions, del resultat de les quals es donarà compte en el pròxim informe anual”, assenyala l’organisme en el seu informe publicat fa poc.

Marouane Abouobaida, un jove marroquí de 23 anys, es va suïcidar el 15 de juliol de 2019 en una cel·la d’aïllament a què va ser conduït després d’haver-lo agredit altres interns. Després de la defunció del jove, el jutge encarregat de la vigilància del CIE va emetre una interlocutòria ben dura en què imposava a la Policia Nacional, que vigila el recinte, una sèrie de mesures a aplicar encara que entraren “en contradicció amb les instruccions jeràrquiques rebudes”, tal com va informar elDiario.es.

La família de Marouane Abouobaida va denunciar el cas, però l’Audiència Provincial de València va dictar el sobreseïment provisional. L’acte retrau que pogué haver-hi “assistència sanitària incompleta”, a més d’“un comportament reprovable d’algun funcionari policial”, i insta a “valorar tot allò que pogué haver-se fet i no es va fer davant una situació com la seua”. L’Audiència de València deixa “oberta la possibilitat d’una reobertura si s’aporten nous elements de judici que la justifiquen”.

“Aquesta resolució”, indica l’informe anual del Defensor del Poble, “tan sols significa que aquesta possible responsabilitat no és de caràcter penal”. La interlocutòria, recorda l’organisme, assenyala que el sobreseïment provisional “no significa que l’atenció rebuda per l’intern fora irreprotxable ni que puga derivar-se alguna classe de responsabilitat a conseqüència d’aquesta atenció o de la seua defunció”.

L’informe del Defensor del Poble també recull un incident esdevingut el 29 de febrer de 2020, quan dos dels interns es van autolesionar, practicant-se múltiples talls al cap i la panxa amb unes fulles menudes. “La seua intenció era provocar el seu trasllat a l’hospital i evitar així la repatriació, atés que, sempre segons el seu relat, tots dos estaven perseguits al seu país d’origen per motius polítics”, indica l’informe.

La campanya CIEs NO, que ha formulat una queixa davant el Defensor del Poble, afirmava que “alguns dels talls que es van practicar eren considerables, però que cap d’ells va ser traslladat a l’hospital, sinó que van ser assistits pels serveis mèdics del CIE i, finalment, se’ls va repatriar”. La Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres va comunicar que “els fets van tindre lloc quan els dos ciutadans estrangers autolesionats eren traslladats des de les seues habitacions al vehicle policial”. Les lesions, segons la versió policial, van ser de “caràcter lleu”, produïdes per talls en diverses parts del cos i els interns van ser atesos pels serveis mèdics del centre.

“Els serveis mèdics esmentats van estimar que no calia la derivació dels autolesionats a l’hospital de referència perquè es tractava de talls superficials que no requerien sutura, igual que no constituïen, a parer seu, impediment per a repatriar-los”, afig el Defensor del Poble. Els informes mèdics es van remetre al Jutjat d’Instrucció número 3 de València, encarregat del control del centre d’internament, i en el moment de l’elaboració de l’informe anual de l’organisme no consta que s’iniciaren actuacions judicials per aquests fets.

L’informe també dona compte del suggeriment formulat pel Defensor del Poble a la subdelegació del Govern de Burgos per a revocar l’ordre d’expulsió d’R. I., un ciutadà veneçolà amb VIH tancat en el CIE de Sapadors. L’intern “patia una malaltia, el tractament de la qual no estaria al seu abast al seu país d’origen” i “havia iniciat els tràmits per contraure matrimoni civil amb la seua parella espanyola”. R. I. va evitar la deportació pel fet de negar-se a pujar a l’avió i va registrar en un vídeo les condicions del CIE.

El suggeriment de revocació de l’ordre “va ser acceptada parcialment, perquè aquest organisme va considerar que no procedia revocar una ordre d’expulsió d’un ciutadà estranger que està en situació irregular si no hi ha un expedient iniciat tendent a modificar aquesta situació i els derive a alguna de les autoritzacions legalment previstes”. La Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres va confirmar al Defensor del Poble que l’intern va ser posat finalment en llibertat per tal com estava pròxim el límit del termini d’internament autoritzat.