La delicada situació de l’edil de Seguretat de Benidorm: avalat per l’alcalde del PP i assenyalat pel sumari del blanqueig de la màfia russa

Lorenzo Martínez Sola, el regidor de Seguretat Ciutadana, Emergències, Comerç i Obertures de l’Ajuntament de Benidorm, continua en el càrrec, avalat per l’alcalde del PP, després de la seua detenció en el marc d’una operació policial contra una presumpta xarxa de blanqueig de capitals de la màfia russa assentada en la costa valenciana. El regidor va ser interrogat per la Policia i posat en llibertat, però no ha sigut imputat en la causa, malgrat les comprometedores converses telefòniques intervingudes pels investigadors en què tracta de pretesos assumptes térbols amb el principal detingut, l’advocat d’origen rus Alexey Shirokov.

El 17 de desembre passat, l’edil no va aparéixer en les comissions informatives programades aquell dia, per a sorpresa de la resta de regidors. “Em consta que ningú sabia absolutament res”, recorda el portaveu socialista a Benidorm, Rubén Martínez. El regidor del PP, casat i amb tres fills, va ser posat en llibertat poc després i la seua detenció va transcendir als mitjans de comunicació. Lorenzo Martínez, tal com va informar aquest diari, apareix en converses telefòniques intervingudes per la Policia presumint davant Shirokov, també militant del PP, de contactes polítics.

“No t’imagines això, en aquell moment no vam demanar la dimissió, simplement vam sol·licitar a l’alcalde que, fins que s’aclariren els fets, li retirara les competències, sobretot les de Seguretat, perquè és una situació especialment greu”, assenyala el portaveu socialista. L’alcalde de Benidorm i número dos del PP d’Alacant, Toni Pérez, va avalar immediatament i sense parpellejar el regidor detingut. Poc després, el PP es va enfrontar a diverses sorpreses més: la jutgessa instructora considerava l’advocat Alexey Shirokov presumpte blanquejador de la màfia russa, com un “pretés lobbista del Partit Popular d’Altea”. En l’operació també va ser detingut l’expresident del PP d’Altea Jaime Sellés.

L’edil de Seguretat, de 48 anys, es va sumar a una candidatura interna alternativa en el PP de Benidorm amb dos regidors més de la formació conservadora. En les últimes eleccions, va sorprendre uns i altres quan va aparéixer com a número cinc de la llista municipal encapçalada per Toni Pérez. El dia de la detenció, l’alcalde va assegurar que la intervenció de Martínez en els fets “manca de rellevància”.

Funcionari de l’ajuntament en el negociat de neteja diària, Lorenzo Martínez apareix vinculat a dues empreses que administra la seua dona. Es tracta de la promotora Marsola 2005 SL, de la qual és l’únic accionista, i de Global Grup Spain 2014 SL, dedicada al comerç a l’engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris, i en què figura com a antic administrador únic. Totes dues mercantils estan domiciliades a la Nucia.

Els socialistes de Benidorm han passat d’una sol·licitud prudent de retirada de competències a demanar la dimissió fulminant de l’edil. El polític del PP, segons el diari Información, va planejar fer negocis a Rússia amb Shirokov, en plena pandèmia i durant el desproveïment generalitzat, per a la venda de quatre milions de màscares, segons converses telefòniques intervingudes per la Policia i que figuren en el sumari. Amb la suposada operació pretenien obtindre una comissió de 160.000 euros.

“Estan telefonant-se per proposar-se fer negocis amb una familiaritat total, sembla que hi ha una relació comercial estable i, evidentment, deu haver-hi molt més”, assenyala el portaveu socialista, Rubén Martínez, que destaca la “gravetat des del punt de vista ètic i moral”. “Tothom buscava màscares a l’ajuntament i en la Policia Local, mentre uns empresaris xinesos donaven màscares, aquest home estava intentant fer negoci”, postil·la indignat.

La trama, mitjançant una xarxa clientelista de polítics del PP, promotors i policies untats, va invertir presumptament ingents fons il·lícits procedents de la cúpula del crim organitzat rus, segons informes d’intel·ligència policial d’Europol. Els llocs on es movien els presumptes malfactors de l’est es corresponen amb la geografia d’influència zaplanista a la província d’Alacant. De fet, dos dels presumptes mafiosos van contactar amb l’exministre Eduardo Zaplana per fer inversions, tal com ha publicat el diari Información.

Fonts oficials de l’Ajuntament de Benidorm insisteixen que l’edil no figura com a investigat en la causa. Lorenzo Martínez ha declinat, a través del gabinet de premsa del consistori, fer declaracions. “Vol que la justícia seguisca el procés normal”, assegura un portaveu municipal. L’oposició continua perplexa davant la delicada situació del regidor de Seguretat. “És una vergonya per a Benidorm aquesta situació, no es pot prolongar un minut més”, diu el portaveu socialista.