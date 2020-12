El desmuntatge dels dics de l’ampliació del port de València, projecte participatiu més votat per la ciutadania

El 30 de novembre passat va concloure la primera fase de la setena edició de Decidim València, el procés participatiu pel qual veïns i veïnes de manera individual o associacions de tota mena poden proposar inversions per a millorar els seus barris, unes propostes que posteriorment es trien en funció de la viabilitat tècnica i dels vots que reben. Per a aquests pressupostos participatius, l’Ajuntament de la capital valenciana reserva cada any 8 milions d’euros de la partida municipal per a inversions.

Aquesta primera part del procés consistia en la presentació dels projectes (fins al 23 de novembre) i la votació d’aquests (fins al 30 de novembre) de manera que cada persona podia atorgar cinc suports a cinc projectes diferents (un per projecte), però no es podien concentrar els cinc vots en la mateixa proposta.

La regidora de Participació i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha informat dimecres que hi han votat un total de 14.246 persones, un 36% més que en l’edició passada de Decidim València i un 270% més que en l’última feta per districtes el 2018.

En total s’han elevat 1.238 propostes, de les quals han passat a la fase d’estudi de viabilitat (fins al 10 de febrer) 804. D’aquestes, 34 han passat el tall de manera directa pel fet d’estar vinculades a grups de treball desenvolupats en les juntes de districte, i la resta ho han fet perquè han obtingut més de 30 suports en els districtes o 15 en el cas de les pedanies.

Segons han confirmat fonts de Participació, la proposta presentada pels veïns del Marítim que sol·licita “revertir el dic de l’ampliació nord del port de València” ha sigut la més votada, amb 438 suports, una dada que cobra més rellevància tenint en compte que es va elevar al procés el 20 de novembre, per la qual cosa només va disposar d’un termini de 10 dies per a obtindre vots, ja que el termini va arrancar el 6 de novembre.

La proposta té un caràcter sobretot de visibilització i sensibilització davant la ciutadania, ja que l’Ajuntament no té competències per a dur a terme aquesta actuació, que a més pressupostàriament seria molt més elevada dels 453.000 euros amb què compta el districte dels Poblats Marítims per a les seues inversions.

El projecte d’ampliació del port ha suscitat una resposta ciutadana important canalitzada mitjançant la campanya ‘Menys port, més València’, que ja ha recollit més de 1.000 signatures per a paralitzar el projecte.

Segons l’argumentació de la proposta, “l’Autoritat Portuària pretén continuar amb els plans de duplicar la capacitat del port de València, un pla ideat fa 15 anys i que en el context actual no té més sentit que servir les necessitats d’MSC”.

A més, afig que, a canvi d’aquesta infraestructura, València es queda “amb el doble de terrenys menjats s la mar pel port artificial, les platges del sud desapareixent, l’aire que es respira per damunt de nivells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de compostos de sofre i nitrogen, el Parc Natural de l’Albufera en perill, la poca posidònia que queda amb més impactes, si pot ser, i el riu sense connexió amb la mar”.

Per aquest motiu consideren que “en un context de crisi sanitària, crisi econòmica, emergència climàtica, i davant una pretesa transició ecològica, el que té sentit és desmuntar el dic de recer fet i abandonar definitivament qualsevol ampliació del port”.