Despatxat un redactor d'un mitjà per crear una “granja d’enllaços” a l’empresa d’apostes de la seua dona

Una “granja d’enllaços” almenys en 285 notícies per a desviar trànsit web a l’empresa de loteries i apostes propietat de la seua dona. Un redactor del diari Las Provincias, pertanyent al grup Vocento, ha sigut despatxat per haver utilitzat el periòdic per a alimentar la pàgina web, dedicada a loteries i apostes, de la seua cònjuge. La “granja d’enllaços” creada pel redactor, almenys, durant dos anys va suposar per al diari una “pèrdua de posicionament en Google” i d’una “audiència significativa”, a més d’un “cost reputacional incalculable”.

El 7 d’abril del 2020, en plena crisi sanitària del COVID-19, el periodista va ser convocat a una reunió amb el director general de Las Provincias, el director de control de gestió i un membre del comité d’empresa. “L’empresa s’havia assabentat que l’actor havia manipulat notícies web del diari per derivar trànsit del diari a una pàgina de loteries i apostes, sense cap vinculació amb l’empresa, destinada a ingressar diners amb el registre d’usuaris”, diu la sentència del Jutjat Social número 11 de València, que desestima el recurs per acomiadament improcedent del redactor, que tenia un contracte indefinit a temps complet.

La reunió, en què els seus superiors li van donar l’oportunitat de signar la baixa voluntària perquè “poguera seguir amb la seua vida professional”, va ser “tibant” (fins i tot hi hagué “paraules malsonants” per la decepció dels caps amb el treballador) i el periodista “no hi va donar cap explicació”. Tres dies abans, una comprovació rutinària en una notícia que “havia funcionat molt bé en audiència” (amb més de dos milions de lectures) va aflorar enllaços a un web alié al diari, que va resultar ser de la dona del redactor despatxat. Després del descobriment, l’empresa va detectar que entre el 2017 i el 2019, el treballador acomiadat havia “manipulat” 285 notícies (el diari encara no havia revisat les corresponents a l’any 2020).

“Gràcies a aquests enllaços, el redactor ha rebut visites des de lasprovincias.es i des de Google, pel fet d’haver millorat el seu posicionament en el cercador, amb l’objectiu de convertir-les en ingressos monetaris”, assenyala la sentència. Precisament, els cursos de formació de l’empresa impartits per la cap d’Analítica i SEO, a què va assistir el periodista acomiadat, havien remarcat “expressament la prohibició d’utilitzar enllaços a pàgines web alienes a Las Provincias”. A més, l’“acte reiterat” va suposar un risc de penalització al web del diari “per incomplir les bones pràctiques de Google i que el redactor coneixia”.

Una setmana després de descobrir la “granja d’enllaços”, el diari va comunicar al redactor la carta d’acomiadament disciplinari per “haver emprat per a usos propis eines informàtiques de l’empresa” i per “abús de confiança, frau i deslleialtat”. La sentència afirma que, “de manera notòria i evident”, l’acomiadat “ha ignorat i transgredit reiteradament les instruccions clares i precises de l’empresa”, que també va aportar un informe pericial.

En paral·lel, la mercantil editora de Las Provincias, va denunciar els fets per la via penal, encara que finalment el Jutjat d’Instrucció número 4 de València va decretar el sobreseïment provisional de la causa. El redactor va interposar un recurs de suplicació contra la sentència dictada pel Jutjat social número 11 de València al·legant que no havia signat el Codi Ètic del Grupo Vocento.

“Ús desviat” dels mitjans de l’empresa

No obstant això, la secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs, i ha confirmat així l’acomiadament. El fet que no haguera signat el codi ètic, “no significa que el demandant desconeguera la prohibició d’utilitzar enllaços a pàgines alienes a Las Provincias”. L’home també afirmava que havia sigut coaccionat “sota insults” perquè signara la baixa voluntària.

El TSJ-CV considera, per contra, que l’acomiadament “no va tindre cap mòbil discriminatori ni en l’obtenció dels fets es van violar” els seus drets fonamentals. “Si en aquesta reunió el treballador es va sentir coaccionat o insultat, pot exercitar les accions que estime oportunes per a reparar el mal que es poguera haver causat, però el que hi va passat no té res a veure amb la causa de l’acomiadament”, afig la sentència, contra la qual es pot presentar recurs de cassació.

La defensa del redactor argumentava també que la seua conducta no revestia prou gravetat per a meréixer la sanció més greu, ja que no considerava acreditat el perjudici per a l’empresa. La secció primera de la Sala Social del TSJ-CV, per contra, afirma que “va fer un ús desviat dels mitjans proporcionats per l’empresa per a obtindre un benefici per a la seua cònjuge i, en definitiva, per a si mateix”. “La conducta”, conclou la sentència, “constitueix, per si sola, un trencament evident de la bona fe contractual i un abús de confiança mereixedor de la sanció d’acomiadament”.