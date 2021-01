La detenció del militar uruguaià a Peníscola acusat de delictes de lesa humanitat posa fi a dos anys de fugida i reobri l’extradició

El pròfug uruguaià Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, coronel retirat i acusat per delictes de lesa humanitat per la seua pretesa participació en desaparicions i tortures durant la dictadura, ha acabat detingut la nit del dimecres passat a la localitat castellonenca de Peníscola per agents de la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional. Acaba així una fugida de més de dos anys que va indignar les organitzacions de drets humans uruguaianes.

Ferro, de 73 anys, està acusat d’un delicte continuat d’abús d’autoritat contra els detinguts, un delicte de lesions greus, quatre delictes de privació de llibertat, en concurrència fora de reiteració amb dos delictes d’abús contra els detinguts i homicidi especialment agreujat, segons Interpol. L'operació s'ha dut a terme de manera conjunta entre la Comissaria General d'Informació, la Brigada Provincial d'Informació de Castelló i Interpol-España.

El presumpte genocida va actuar en diferents dependències d’intel·ligència militars durant la dictadura i va participar, entre altres, en el segrest al Brasil i el trasllat clandestí a l’Uruguai de Lilián Celiberti, els seus dos fills menuts i d’Universindo Rodríguez. Ferro era el cap del Batalló de Contraespionatge Militar, integrat en l’Organisme Coordinador d’Operacions Antisubversives (OCOA) de la dictadura uruguaiana.

El militar, vinculat amb el Pla Còndor, l’operativa transnacional de desaparició d’opositors polítics que van posar en marxa unes quantes dictadures del Con Sud, va ser jutjat el 1985 pel segrest i la desaparició del militant comunista Óscar Tassino set anys abans. Gràcies a la Llei de caducitat, promoguda pel Govern de Julio María Sanguinetti i que assegurava la impunitat dels militars implicats en la brutal repressió, es va salvar del judici, encara que la causa es va reobrir el 2011. Sis anys més tard no va comparéixer davant la justícia uruguaiana i va fugir del país.

El 7 de setembre de 2017, el coronel Ferro va ser detingut en un hotel de Madrid per ordre de la justícia uruguaiana. Poc de temps després, el 23 de novembre, el coronel va ser alliberat a petició de la Fiscalia. Quan la secció segona de la Sala Penal de l’Audiència Nacional va dictar l’ordre d’extradició el 9 de febrer de 2018, no hi havia ni rastre del presumpte genocida. La indignació de les associacions uruguaianes en defensa dels drets humans va ser majúscula.

La jutgessa Silvia Urioste, titular del Jutjat de Primera Instància 1 Penal de Montevideo i encarregada del cas, en va ordenar de nou la captura. El coronel, sobre el qual pesava una notificació roja d’Interpol, ha estat dos anys en crida i cerca fins a la detenció la nit del dimecres passat per agents de la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional en un cèntric carrer de Peníscola, una localitat turística de la costa castellonenca.

El militar, segons ha publicat el diari uruguaià El Observador, va avisar les autoritats que el perseguien des de fa dos anys per anunciar que s’entregava i va ser detingut a l’apartament turístic en què residia. El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Vinaròs, que ha decretat el seu ingrés a la presó en compliment de la requisitòria de l'Audiència Nacional. Per fi, el presumpte genocida podrà ser extradit per respondre davant la justícia uruguaiana dels delictes de lesa humanitat que se li imputen.