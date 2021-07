Diana Morant, una jove enginyera en telecomunicacions amb recorregut polític per al Ministeri de Ciència i Innovació

L’alcaldessa de Gandia fins ara, Diana Morant, assumeix la cartera de Ciència i Innovació del Govern de Pedro Sánchez. Morant (Gandia, 1980) és enginyera en telecomunicacions i una socialista adscrita al sector de Ximo Puig dels socialistes valencians. La jove ministra es va criar entre el barri gandià de Corea i la platja de la localitat. Ara la seua vida política es trasllada de la capital de la comarca de la Safor a la capital del Regne d’Espanya. I es converteix, de passada, en la primera interlocutora directa del president de la Generalitat Valenciana en l’executiu central. Fins ara, la distància inicial de Sánchez amb Puig des dels episodis traumàtics de la dimissió i la victòria posterior en les primàries del líder del PSOE havien deixat el principal baró socialista sense pes visible en el Govern d’Espanya.

La jove ministra, “accessible, simpàtica i seriosa quan toca”, segons fonts socialistes, va treballar en el departament d’R+D com a enginyera de desenvolupament en l’empresa Alhena Ingeniería abans d’ingressar en política.

Dos històrics del partit a Gandia molt pròxims a Ximo Puig (els cosins José Manuel Orengo, actualment en l’empresa privada, i Alfred Boix, secretari autonòmic de Promoció Institucional) van apadrinar la carrera política de la nova ministra quan, després d’uns quants anys exercint la seua carrera professional com a enginyera, Diana Morant es va presentar en la candidatura del PSPV-PSOE de Gandia en les eleccions locals del 24 de maig de 2011, en què ocupava el cinqué lloc. Com a regidora de l’oposició, Morant va batallar contra l’alcalde popular Arturo Torró fins que quatre anys més tard va obtindre els suports dels regidors del seu partit, de Més Gandia (la candidatura de Compromís) i d’un edil de Ciutadans, i així va poder arrabassar l’alcaldia al PP.

Un any abans, Orengo li havia cedit el comandament en la secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia. Des de llavors, la figura de Morant ha anat aconseguint galons en una relació molt pròxima amb el president de la Generalitat, un dels que guanya en la remodelació del Govern de Pedro Sánchez, ja que adquireix més pes polític després de l’eixida de José Luis Ábalos, l’altre pes pesant dels socialistes valencians, d’una fidelitat total a Sánchez i que deixa també la Secretaria d’Organització del PSOE.

Morant també va ser diputada en la corporació provincial de València fins que hi va renunciar el 2017. En les últimes eleccions municipals, la socialista va ser la candidata més votada i va revalidar l’alcaldia gràcies als vots de Compromís-Més Gandia Unida al capdavant d’un govern local de coalició.

A més de primera edil, la nova ministra ha sigut responsable de l’àrea de Smart City de l’Ajuntament i ha destacat per la voluntat d’impulsar Gandia com a ciutat intel·ligent, amb la posada en marxa de l’Smart Office i la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents.

Morant ha rebutjat la “madrilenyofòbia” que senten alguns veïns de la localitat, i de tota la costa valenciana, davant l’arribada massiva de turistes de la capital a les platges mediterrànies durant els períodes més crítics de la COVID-19. “No compartisc la madrilenyofòbia. Qualsevol visitant que vinga a Gandia i caiga malalt de coronavirus, serà atés com mereix”, va declarar en la Cadena Ser. Precisament sobre la gestió de la crisi sanitària en un municipi turístic com és Gandia, Morant ha tret pit per la seua gestió i ha assegurat que l’ajuntament no ha generat “ni un cèntim de deute” durant el 2020.

Valencianoparlant i amb un nivell mitjà d’anglés, segons el seu currículum oficial de l’Ajuntament de Gandia, Morant substitueix al capdavant del negociat de Ciència i Innovació l’astronauta Pedro Duque, que, malgrat la importància de la seua cartera, en plena crisi sanitària de la COVID-19 ha mantingut un perfil més aïna discret. L’alcaldessa de Gandia s’enfronta ara al repte d’impulsar la ciència i la investigació en temps pandèmics.