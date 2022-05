Un dictamen a 50.000 euros: el paper dels advocats especialistes en urbanisme en la trama corrupta del cas Azud

Un dictamen jurídic a raó de 50.000 euros. És la quantitat que va facturar a la pretesa trama del cas Azud el lletrat Pablo Torres Domingo, investigat en la causa pels presumptes delictes de suborn, falsedat documental i blanqueig de capitals. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sosté que la quantitat tan inflada devia ser una comissió per a l’advocat José Luis Vera, històricament lligat al PSPV-PSOE, en el marc d’una operació urbanística de l’empresari Jaime Febrer amb l’Ajuntament de València. L’UCO, segons figura en el sumari del cas Azud, a què ha tingut accés elDiario.es, ressenya indicis que mostrarien la “facturació fictícia per serveis aparentment inexistents” entre la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas SL, de Febrer, i Somalo Tres SL, una societat dedicada als serveis jurídics i a l’assessorament de compravenda d’immobles constituïda per Pablo Torres Domingo i per la seua dona, María Paz Sanfeliu Moreno, també investigada en la causa.

L’advocat és funcionari de carrera des del 1998. El 30 de gener de 2020 va ser nomenat, pel sistema de lliure designació, lletrat de l’Agència Valenciana Antifrau. No obstant això, després de la seua imputació en el cas Azud va ser destituït “de manera fulminant”, segons fonts de l’organisme que dirigeix Joan Llinares. Pablo Torres Domingo col·laborava en l’època dels fets investigats amb el bufet de Virgilio Latorre (advocat del socialista Rafael Rubio en el cas Azud), un despatx en què José Luis Vera, considerat un presumpte aconseguidor de la trama amb els consistoris del PSPV-PSOE, tenia un “lloc de treball”, segons l’escrit d’al·legacions de la defensa de l’exlletrat de l’Agència Valenciana Antifrau.

En la seua declaració davant l’UCO, Pablo Torres assenyala que José Luis Vera “tenia molt bona relació amb polítics de la Comunitat Valenciana en l’àmbit del PSOE” i s’encarregava de “posar en contacte” l’empresari Jaime Febrer amb els càrrecs públics socialistes. De fet, els investigadors de la Guàrdia Civil van intervindre a la presumpta trama corrupta una llista detallada d’objectius prioritaris en 24 ajuntaments governats pel PP i en 13 amb alcaldes socialistes.

L’investigat “ni sap ni va saber si [Vera] tenia o no algun tipus de vinculació orgànica amb el bufet, o si simplement hi col·laborava, o si es limitava a aportar-hi clients”, abunda l’escrit. “Amb el beneplàcit del bufet”, José Luis Vera va sol·licitar la col·laboració de Pablo Torres Domingo “per la seua especialitat en dret administratiu i urbanístic”. Així doncs, la firma Somalo Tres SL no era “una mera societat instrumental” ni una “empresa ‘facturera’, com es coneix les que es dediquen a emetre factures d’operacions simulades, inexistents o fictícies”, afig l’escrit d’al·legacions.

José Luis Vera, casat amb l’exdiputada autonòmica socialista Antonia Armengol, s’hauria embutxacat 1,3 milions d’euros de la presumpta trama (sense comptar els diners en efectiu addicionals) amb “preteses relacions comercials, contractes i facturacions fictícies” per pagaments per serveis “inexistents”, segons una interlocutòria de la jutgessa instructora del cas Azud.

El dictamen encarregat del qual sospita l’UCO versava sobre la viabilitat jurídica del pagament en espècie a diferents congregacions religioses titulars de col·legis concertats, una de les subtrames investigades en el cas Azud. Les quantitats facturades, sosté la defensa de Pablo Torres, s’ajusten als “preus de mercat”. “A part que els honoraris són lliures entre advocat i client”, afig l’escrit d’al·legacions, la quantitat representa el 0,15% “del que s’està discutint” (un interés econòmic de 31,2 milions d’euros). Addicionalment, l’empresa Somalo Tres SL i la firma de José Luis Vera van facturar conjuntament assessories jurídiques a l’empresari Jaime Febrer en el marc d’una operació urbanística a Burjassot.

El “currito” de José Luis Vera

L’escrit lamenta els “perjudicis infundats” que la instrucció ha causat al lletrat. La defensa de Pablo Torres lamenta “la cosa tan desagradable de les entrades i els escorcolls” –malgrat el “tracte exquisit de la Guàrdia Civil”– en el seu domicili i en els habitatges de sa mare, el seu germà i la sogra. A més, també ressenya que “va ser convidat a presentar la renúncia voluntària pel mal reputacional que podia generar a l’Agència [Antifrau] que el seu assessor jurídic estiguera investigat per presumptes delictes de corrupció i desviament de diners públics”.

L’imputat es va veure “obligat a tornar” al seu lloc de treball de tècnic de l’Administració general a l’Ajuntament de Godella, la qual cosa li ha causat un “mal econòmic, per la diferència de retribucions entre un lloc i l’altre”. També lamenta la confiscació per part de l’UCO del seu telèfon mòbil i del seu “ordinador familiar”, amb “el crebant l’evident de la pèrdua dels contactes i de l’agenda, a part de la necessitat de donar explicacions a les persones que, quan telefonen al seu número, no el localitzen”.

L’escrit d’al·legacions conclou amb una pulla gens dissimulada a José Luis Vera. Pablo Torres ha patit un “mal i una aflicció moral de veure’s investigat en una causa penal per no haver fet cap altra cosa que treballar en el seu ofici i ser requerit per altres pel fet de saber fer el que aquests altres no saben, encara que tinguen la mateixa titulació”. “Dit clar i català: per haver sigut el ‘currito’ que només té coneixements, però no té contactes, ara ha de respondre i suportar les conseqüències del que han fet –presumptament– amb els seus contactes els que no tenen aquests coneixements”, postil·la.