El dilema del PP de Mazón davant les generals: investidura fallida o pacte amb l’extrema dreta

Presentar-se a una investidura fallida o subscriure un acord amb la ultradreta. És el dilema a què s’enfronten els populars valencians aquests dies amb vista al pròxim 23 de juliol, data en què se celebraran les eleccions generals. Després de guanyar les eleccions autonòmiques valencianes, però no amb la majoria necessària per a governar, el PP valencià que dirigeix Carlos Mazón ha de triar estratègia i perfil, la seua carta de presentació institucional de cara a la resta d’Espanya.

La direcció nacional del PP que encapçala Alberto Núñez Feijóo ha donat via lliure als territoris per a dissenyar la seua estratègia, encara que ha reclamat a Vox que els deixen governar. Dijous, el president del PP va apuntar: “Jo espere que si a València, a les Balears, ha guanyat el PP, que ningú interrompa el que ha guanyat en les urnes”. A la Comunitat Valenciana el PP ha aconseguit 40 diputats, un resultat que duplica els escons de la convocatòria anterior, però en què li falten una desena de vots per a poder formar govern. Carlos Mazón necessita un pacte per a poder ser elegit president de la Generalitat Valenciana, i les afinitats ideològiques i l’hemeroteca indiquen que la cosa més probable ésque Vox siga el seu aliat.

Els populars advocaven per no escenificar pactes amb la ultradreta abans de les eleccions generals, però els terminis se solapen amb els de la constitució del govern autonòmic i obliguen a prendre decisions ràpides. La primera cita, la constitució del parlament valencià, està fixada per al 26 de juny per decret.

En aquest moment els populars hauran d’haver pres una decisió si volen presidir la cambra, cosa per a la qual necessiten, de nou, 50 diputats. Si no és així en primera votació, el reglament apunta que la presidència es dirimeix entre els dos diputats que més vots hagen obtingut i resulta escollida l’opció més votada. El procés pot repetir-se fins a quatre vegades i llavors passa a ser escollit el representant de la candidatura més votada en les eleccions.

A partir del ple del 26 de juny corre el calendari: dotze dies per a la presentació de candidats i de tres a set dies per a organitzar el ple d’investidura. En resum: entre el 17 i el 21 de juliol haurà d’haver-hi una votació, coincidint de ple amb la campanya electoral. Per a llavors, el PP haurà d’haver arribat a un acord amb alguna de les forces que componen el parlament valencià si vol situar el seu candidat en el Palau de la Generalitat.

Els populars valencians insisteixen en la seua idea de governar en solitari com a força més votada, a l’estil de Juan Manuel Moreno Bonilla a Andalusia, evitant escenificar acords amb la ultradreta, que exigeix presència en el Govern autonòmic. En les seues primeres intervencions, Mazón ha apuntat que governar en solitari és una idea que li agradaria i va indicar que iniciaria una ronda de contactes a principis de la setmana vinent amb tots els partits, en ordre de representació. És a dir: PSPV (32 escons), Compromís (15) i, finalment, Vox (12).

El líder del PP insisteix en la idea d’un govern en solitari amb el “gran objectiu” de tindre un Consell “estable, que done tranquil·litat, seguretat on no l’ha donada en huit anys i eficàcia”. El seu coordinador de campanya, Miguel Barrachina, va anunciar que “el PPCV començarà dimarts que ve la ronda de contacte amb els diferents partits polítics amb representació en les Corts a la recerca d’un govern estable per a la Comunitat Valenciana”. “Volem ser el govern de tots els valencians sense exclusió ni sectarisme i per això parlarem per posar-nos com més prompte millor en marxa per solucionar els problemes que tenen els valencians”, va recalcar.

El PP vol mostrar-se dialogant i bastir ponts amb l’oposició, a la recerca d’una abstenció dels socialistes en la primera ronda difícil d’obtindre, i allunyant la possibilitat d’una campanya centrada en els seus pactes amb la formació de Santiago Abascal. Interpel·lat per si es plantegen que Vox entre en el Consell, Mazón va reiterar dijous que la seua aspiració és governar en solitari i que busca “estabilitat i no tindre un govern que sorprenga cada dia amb contradiccions permanents”. “Molt més important que ‘amb qui’ és ‘per a què’. Això és innegociable”, subratllen els populars, que insisteixen que són la llista més votada.

En Vox són conscients que a la Comunitat Valenciana tenen una bona posició per a negociar, els seus vots són necessaris tant en la primera ronda com en la segona. El vicepresident de la formació d’extrema dreta, Jorge Buxadé, va defensar dijous que el seu partit s’incorpore als executius per “controlar” el PP. Això implicaria una entrada del candidat valencià de l’extrema dreta, Carlos Flores, que va ser condemnat per violència de gènere el 2002, i una campanya molt agressiva contra els populars, iniciant el desgast mentre es mesuren en les urnes. Així doncs, el PP haurà de triar: o no hi ha pacte amb Vox i van cap a una investidura fallida a mitjan juliol o un acord amb la ultradreta, que vol entrar en el govern, abans de les eleccions generals. El 26 de juny, amb la constitució de les Corts Valencianes, s’esbossarà una resposta.