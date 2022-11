Dimiteix un coordinador de Vox en el calador més gran de vots a Alacant: “Són gentola que actuen en pla mafiós”

L’estructura valenciana de Vox no guanya per a disgustos. Raúl Serna, coordinador de la formació ultra a la comarca del Baix Segura, un calador de vots tradicional de la dreta, ha presentat la dimissió per les greus dissensions internes amb la direcció actual a Alacant en mans de la portaveu autonòmica, Ana Vega. Serna ha remés un escrit a la direcció nacional de Vox en què anuncia la seua dimissió en el càrrec i la baixa com a afiliat.

“La causa principal que no única, és la falta de confiança que sé que hi ha per part de la direcció del partit, tant sobre la meua persona com de la tasca que durant aquests anys he exercit de manera desinteressada per a Vox a la província d’Alacant”, diu l’escrit.

El coordinador de Vox al Baix Segura lamenta no haver rebut “cap resposta” de la direcció a les seues queixes. No obstant això, en un àudio de WhatsApp a què ha tingut accés elDiario.es, Raúl Serna aporta més detalls sobre la situació interna de la formació d’extrema dreta a la província d’Alacant, que titla de “catàstrofe”.

“Açò no es pot aguantar ja, això està enfocat al cul d’Ana [Vega], no tenen un pla. No tenen una estratègia per a les municipals, no acudeixen al Baix Segura tot i que és el calador de vots més gran de tota la província, on poden eixir 10 [o] 13 alcaldes perfectament, on la intenció de vot al meu poble sense anar més lluny és d’un set per cent”, exclama en el missatge en un to més vehement.

Raúl Serna també sosté que la seua dimissió suposarà més dimissions en Vox al Baix Segura Baixa: “La setmana que ve van 100 dimissions més al Baix Segura, perquè eixiran corrent tots”. L’home denuncia una situació de “sotmetiment” i critica que els membres de la direcció tenen “tots els llocs ja repartits”. “Estic bàsicament fins als collons ja d’engolir-me Ana Vega”, afirma en referència a la líder de Vox a Alacant i portaveu parlamentària en les Corts Valencianes.

“Si els municipis no trauen un regidor, a ells no els importa ni gens ni mica; després la culpa serà d’un altre, serà del coordinador municipal, serà de Raúl Serna, coordinador de zona. Serà de qui siga,però ells ja tindran la seua cadira amb el seu càrrec. Són gentola que actuen en pla mafiós”, abunda Raúl Serna.

Serna pinta un panorama nefast per a Vox en una comarca clau per als resultats electorals de la dreta i de l’extrema dreta, un calador de vots en què l’esquerra sempre ha tingut greus dificultats per a pescar vots. “No aguante més aquesta gent, i la meua gent, els equips de treball, tampoc. El Baix Segura destrossat completament, els equips de treball tots fora, però no perquè ho diga jo, sinó perquè han decidit ells que, si jo me’n vaig, ells ixen darrere”, conclou el missatge.