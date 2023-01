Dimiteixen cinc membres de l’executiva d’Esquerra Unida en el marc de les negociacions amb Podem

Cinc membres de la direcció d’Esquerra Unida abandonen l’executiva i tiben el partit amb la convocatòria electoral en girar el cantó. Els tres membres de la direcció amb càrrecs públics, la representant de Joventuts i el sotssecretari de Transparència cessat el desembre han comunicat la seua decisió en bloc durant aquest cap de setmana. La dimissió, que només afecta l’àmbit de la formació política, posa pressió sobre la consellera de Transparència i coordinadora d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

Els dimissionaris són la portaveu en les Corts i candidata per Alacant, Estefania Blanes; el secretari autonòmic de Transparència, Antoni Llorente, que va ser nomenat en substitució d’Ignacio Blanco; el director general de Memòria Democràtica i responsable de la mateixa àrea en EUPV, Iñaki Pérez; la responsable de Joventut, Andrea Pardo; i el responsable d’Àrees de l’organització i ex-sotssecretari de la conselleria, Cristian Veses. Veses va ser destituït el desembre passat per la consellera per falta de confiança i algunes fonts consultades consideren que la dimissió s’ha produït a conseqüència de la destitució, com un castic a la consellera i coordinadora de l’àrea. Els dimitits neguen aquesta versió.

Les eixides es produeixen en el marc de les negociacions amb Podem per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. En les primàries d’Esquerra Unida es va elegir Rosa Pérez com a cap de llista per València, Estefanía Blanes per Alacant i Antoni Llorente per Castelló, aquest últim sense candidatura alternativa i, per tant, sense batre’s en un procés intern amb el corrent crític del Partit Comunista del País Valencià, integrat en Esquerra Unida. Els llocs definitius hauran de negociar-se amb Unides Podem, en què el seu representant institucional, el vicepresident segon Héctor Illueca, aspira a anar de número u per València.

En els últims mesos s’havien anat produint tensions en el nucli de la conselleria que dirigeix Pérez Garijo, que aglutina els representants de la formació en el Govern del Botànic, a què se sumen les pròpies de configurar una llista electoral de coalició. Segons algunes fonts consultades, alguns han mantingut converses amb Podem, formació a què van migrar molts exintegrants d’Esquerra Unida en la seua fundació.

Els cinc representants rebutgen fer declaracions sobre la seua marxa fins que es convoque l’òrgan de direcció. “Pensem que els debats i les explicacions s’han de donar en els òrgans interns que corresponga i per això no hem volgut fer cap declaració. La nostra manera ha sigut sempre la del diàleg i les decisions col·lectives, perquè l’organització està per damunt de les accions personals”, apunten. Sí que han compartit alguns missatges en xarxes socials que alimenten la idea de castic a la consellera. “Descobrir que les persones som persones i no peces inanimades d’obediència cega, és de primer de primària en política, però cal fer pedagogia, molta, sempre”, publicava Llorente dilluns. De moment, tots mantenen els seus càrrecs institucionals i Esquerra Unida decidirà al llarg de la setmana a qui atribueix les seues responsabilitats en l’organització.