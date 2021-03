La Diputació d’Alacant prepara una auditoria externa per a fiscalitzar la comptabilitat del PP que investiga Anticorrupció

La Diputació d’Alacant, en mans del PP i de Ciutadans, prepara una auditoria externa de les subvencions electorals i que investiga la Fiscalia Anticorrupció. Compromís, la formació que va presentar la denúncia davant el ministeri fiscal, ha criticat el “procés VIP” que dissenya la institució provincial perquè el seu president, Carlos Mazón, puga justificar ingressos efectuats entre el 2015 i el 2019 per més de 446.000 euros al partit, “mentre que a l’oposició se li ha iniciat un procés de devolucions de quantitats prèviament acreditades”.

La diputada de l’Àrea d’Administració General i Hisenda de la Diputació d’Alacant, María Gómez, va sol·licitar a la Intervenció un informe sobre “les possibles formes de justificació de les despeses” efectuades pels grups popular i socialista” en transferir els fons públics a les respectives agrupacions provincials. L’informe, a què ha tingut accés aquest diari, afirma que “caldria disposar dels documents justificatius corresponents”.

“Tenint en compte la insuficiència de mitjans i seguint els criteris d’actuació que s’apliquen en l’exercici del control financer de beneficiaris de subvencions de la Diputació d’Alacant, es faria mitjançant la contractació d’[una] empresa externa especialitzada en auditoria”, diu l’informe. La Intervenció s’escuda en el fet que el control financer de les subvencions “no es fa amb mitjans propis” i en la “falta de mitjans humans” en el departament fiscalitzador.

El portaveu de Compromís, Gerard Fullana, ha assegurat que la Intervenció “contradiu els anteriors documents emesos durant quatre anys per la mateixa institució” i “reconeix per primera vegada que efectivament el PP estaria unes quantes legislatures justificant fraudulentament ingressos al partit”.

El ple extraordinari de la Diputació, convocat per a divendres, aprovarà previsiblement l’externalització de l’auditoria. L’informe, segons Compromís, facilita que el partit que dirigeix Carlos Mazón, president al seu torn de la institució, “puga acudir a una auditoria externa per no haver d’acreditar, com s’ha exigit a la resta dels partits, en què s’ha gastat la subvenció pública de cada grup polític i si la seua despesa és conforme a la normativa de la Diputació”.

La institució provincial, en paral·lel, ha obert un procediment perquè Compromís, entre altres partits de l’oposició, tornen part de la seua subvenció. Es tracta, segons Fullana, d’una vendetta per haver destapat el cas. A la formació valencianista li resulta “estrambòtic” que se’ls exigisca tornar “diners acreditats prèviament a tots els partits, mentre al PP se li obri un nou procés a la carta per a solucionar irregularitats”. Fullana recorda que tant el Tribunal de Comptes com la Fiscalia Anticorrupció analitzen els ingressos en els comptes del PP, un dels quals en una entitat bancària murciana.

“La Diputació per fi ha admés que la fiscalització al PP era fraudulenta”, destaca Fullana, que reclama que “tot allò que no han acreditat es torne a les arques públiques”. El portaveu de Compromís també ha demanat a Ciutadans que “deixe de ser el pagafantes del zaplanisme i no permeta que s’use la institució amb finalitats partidistes”.