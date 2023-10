La Diputació de València no renovarà el contracte del sociòleg Vicent Flor al capdavant de la Institució Alfons el Magnànim

La Diputació de València, governada pel PP i Ens Uneix, tanca l’etapa del sociòleg Vicent Flor (València, 1971) com a director de la Institució Alfons el Magnànim. El diputat provincial encarregat de l'àrea de Cultura, el popular Francisco Teruel, li va comunicar personalment este dijous que no renovarà el seu contracte d'alta direcció al capdavant de la institució cultural, segons ha pogut saber elDiario.es. El diputat Francisco Teruel, consultat per este diari, ha afirmat que no hi ha “cap motiu concret” per al cessament i ha agraït a Flor el seu treball. Terol destaca l'alta producció del Magnànim en esta última etapa i assegura que encara no té un nom per a substituir a Flor.

Es tracta d’una de les principals institucions culturals del País Valencià, a què el sociòleg, assagista i gestor cultural ha donat un impuls editorial notable des del seu nomenament el 2015 per part de la corporació anterior formada pel PSPV-PSOE i Compromís. El contracte d’alta direcció es renovava cada any, però el pròxim mes de febrer ja no serà Flor qui el signe.

En set anys i mig, la institució cultural ha tirat avant més de 380 publicacions, entre llibres, revistes i reedicions. La gran majoria en valencià, un tret que ha caracteritzat l’etapa de Flor al capdavant de la institució, que enguany ha complit 75 anys des de la seua fundació.

El Magnànim, que té actualment 17 llocs de treball (tres dels quals sense cobrir), també s’ha erigit en un actor rellevant de l’agitació cultural valenciana amb quasi dos actes públics per setmana, entre presentacions de llibres i taules redones. En l’última etapa, notablement més dinàmica que el període anterior caracteritzat per una certa pobresa editorial, la casa ha impulsat noves col·leccions com Adés&Ara o la de Periodisme, entre altres.

A més, cada any el Magnànim celebra una de les principals gales literàries de la ciutat amb motiu dels Premis València de poesia, narrativa, assaig i novel·la gràfica. En l’última edició dels premis, es van presentar 422 obres, 134 més que el 2022.