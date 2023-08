La directora de Personal Docent de Mazón es va absentar del seu despatx quasi dues setmanes en ple caos en Educació

Sonia Sancho de Vicente, directora general de Personal Docent, no va arribar al seu despatx en la Conselleria d’Educació fins al 10 d’agost passat, a pesar que va ser nomenada en el càrrec el 28 de juliol. L’alt càrrec del conseller popular José Antonio Rovira està en l’ull de l’huracà des de llavors pel caos en l’adjudicació de places d’Educació, que ha propiciat que, a penes dues setmanes abans de l’inici del curs escolar, milers de professors hagen romàs en suspens per no saber la seua destinació a causa dels continus errors.

Sancho va agafar un avió el 28 de juliol, el mateix dia del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i no va aterrar en el seu despatx de l’avinguda de Campanar de València fins al 10 d’agost, segons diverses fonts consultades per aquest diari. El departament que dirigeix José Antonio Rovira ha confirmat a elDiario.es que la directora general es va absentar quasi dues setmanes per un assumpte familiar “delicat”, però al·lega que va estar treballant telemàticament. “En cap moment va abandonar el seu lloc de treball”, asseguren.

Sonia Sancho deté un lloc de màxima importància a l’inici del curs pel fet de tindre a càrrec seu la gestió de les plantilles de professors. A pesar que en altres departaments de la Generalitat Valenciana l’executiu autonòmic de Carlos Mazón ha mantingut alts càrrecs del Pacte del Botànic –fins tres encarregats de la lluita contra els incendis, a més de la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, entre altres–, en el cas d’Educació, la directora de Personal Docent, María Ángeles Herranz, va ser destituïda i substituïda per Sonia Sancho.

No obstant això, en ple procés d’adjudicació de les places (entre el final de juliol i el començament d’agost), els funcionaris ni tan sols coneixien personalment la nova responsable de Personal Docent. El 14 d’agost, quatre dies després del seu retorn i en plena crisi pels errors detectats en les llistes, Sonia Sancho va comparéixer davant els mitjans per denunciar la “mala praxi i gestió del Govern anterior” del Pacte del Botànic.

“Estem treballant des del moment que ens vam incorporar, el 28 de juliol, a resoldre aquestes incidències de les quals l’anterior equip de Govern no ens va informar”, afirmava la directora general, que també va acusar els seus antecessors en l’equip d’Educació d’un pretés desistiment de funcions: “Quan ens vam incorporar a aquesta conselleria, la major part dels responsables no estaven presents, havien deixat els seus llocs vacants”.

La responsable de Personal Docent, segons una portaveu de la Conselleria d’Educació, “va estar treballant tots els dies laborables entre el 28 de juliol, dia del seu nomenament, i el 10 d’agost”. La mateixa font argüeix que “ho va fer de manera telemàtica i en coordinació constant amb el sotsdirector de Personal [José Pascual], que estava present en la Conselleria”. “Així ho deixen clar els nombrosos correus electrònics, telefonades i informes d’aquests dies”, afig. La Conselleria d’Educació s’escuda en el caràcter confidencial d’aquestes comunicacions per no fer-les públiques.

Així doncs, la directora general va romandre el 10 d’agost, data del seu retorn, en les dependències de la conselleria “fins a les 2 de la matinada”. Aquell dia es va conéixer la llista d’adjudicacions de les places de més de 22.000 professors, malgrat el retard respecte dels cursos anteriors. No obstant això, en la llista es van detectar nombrosos errors que van obligar el departament d’Educació a reelaborar l’adjudicació de places, prolongant encara més la caòtica situació.

A partir d’aquest moment, a contrarellotge, l’equip de la conselleria ha romàs treballant en llargues jornades a mesura que s’acosta l’inici del curs. Fins i tot en dies festius, com el 15 d’agost passat, tal com va destacar el conseller José Antonio Rovira en una trobada improvisada amb docents que protestaven dijous pels retards.

El desficaci en l’adjudicació de places, sense precedents segons el PSPV-PSOE i Compromís, ha sigut la primera crisi de gestió de l’executiu valencià. L’oposició ha demanat la compareixença del conseller Rovira en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes perquè explique la gestió de les llistes.