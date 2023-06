El dirigent de Vox Carlos Flores va continuar assetjant la seua exdona després d’haver aconseguit una rebaixa de la pensió

Carlos Flores, el dirigent valencià de Vox que va tindre un “divorci dur”, segons Alberto Núñez Feijóo, va continuar perseguint i assetjant la seua exdona després d’haver aconseguit rebaixar el pagament de la pensió compensatòria. Flores va ser condemnat a un any de presó, com a responsable criminalment en concepte d’autor d’un delicte de violència psíquica habitual i de 21 faltes de coaccions, injúries i vexacions injustes, per haver-se dedicat durant mesos a proferir insults i amenaces a la seua exdona i al seu exsogre en presència dels seus tres fills menors d’edat. El jutge que va establir inicialment les condicions de la separació ja havia reclamat al dirigent de Vox “en benefici dels fills, evitar l’ús de la força per a fer efectiu” el règim de visites.

El candidat de Vox per València en les pròximes eleccions generals va etzibar a la seua excònjuge expressions com “lladre”, “mantinguda”, “puta” o “segrestadora de xiquets”, i va incomplir les condicions del règim de visites, tal com detalla l’apartat de fets provats de la sentència de la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. A la porta del col·legi a què assistien els seus fills, Flores va dir a la seua exmuller: “Estaré fotent-te tota la vida fins que muires i acabe amb tu, lladre”.

El 7 de desembre de 2000, el titular del Jutjat de Primera Instància número 24 de València va dictar la sentència en què establia la separació del matrimoni i va establir una pensió alimentària de 35.000 pessetes (210 euros) mensuals per cadascun dels tres fills i una compensatòria de 70.000 pessetes (420 euros) per a la seua exdona durant sis anys.

El dirigent de Vox va recórrer contra la sentència i la secció desena de l’Audiència Provincial de València va estimar part de les seues pretensions. La sentència, a què ha tingut accés elDiario.es, va rebaixar el termini de sis a quatre anys per al pagament de la pensió compensatòria a la seua exmuller. Es tracta d’un dret condicionat a l’existència d’un desequilibri econòmic en relació amb la posició de l’altre cònjuge que implique un empitjorament de la situació anterior al matrimoni.

Així doncs, Flores proposava reduir la quantia de 70.000 pessetes mensuals (420 euros) a 30.000 (180 euros) al mes i limitar el termini de sis a “tres o quatre anys”. La sentència va denegar a Flores la rebaixa de la quantia i va optar per reduir el termini a quatre anys. La sentència reconeix el desequilibri econòmic “bastant pronunciat” entre els dos esposos, per tal com la dona estava aturada des del 1991 per haver dedicat “els seus esforços a l’atenció a la família, en el si de la qual han nascut tres fills”.

Per part seua, Carlos Flores percebia llavors com a professor de dret de la Universitat de València una nòmina mensual de 415.554 pessetes (2.497 euros) i dues pagues extraordinàries de 179.759 pessetes (1.080 euros), a més d’ingressos addicionals del Centre d’Estudis Constitucionals en concepte de drets d’autor per 47.783 pessetes (287 euros) el 1998 i de 41.389 pessetes (248 euros) el 1999.

La sentència redueix el termini de la pensió compensatòria de sis a quatre anys per considerar la “relativa joventut” de l’exmuller de Flores, llavors de 43 anys, i l’“absència d’obstacles perquè puga desenvolupar una activitat laboral a curt o mitjà termini”. “És raonable pensar que la situació de desequilibri constatada ara pot mitigar-se o desaparéixer en un futur no llunyà”, indica la sentència.

“Mantinguda, busca’t la vida”

No obstant això, la secció desena de l’Audiència Provincial de València va validar, en el marc del procediment civil, la pensió alimentària de 35.000 pessetes (210 euros) mensuals per cadascun dels tres fills pel fet de concloure que la quantia era “adequada a la capacitat econòmica” de Carlos Flores, segons els seus ingressos de l’època certificats.

Les condicions del procés de divorci, tant la pensió com el règim de visites, van motivar el maltractament psíquic del dirigent de Vox cap a la seua exdona, tal com argumentava la defensa de Flores. Alguns dels atacs verbals que va proferir a la víctima se centraven precisament en les condicions econòmiques del divorci. “Cuida els teus fills, lladre, et falten diners?, no te’n passe prou?, mantinguda, que vius a costa dels teus fills, no et fa vergonya?”, va etzibar a la seua exdona després d’haver-la seguit amb els seus tres fills fins a la porta del col·legi l’11 d’octubre de 2000. Altres vegades, la va anomenar “puta” o “lladre” i li va dir: “Mantinguda, busca’t la vida”.

La sentència que va condemnar el candidat de Vox al·ludeix a la sentència que va rebaixar la pensió compensatòria de la seua exmuller i destaca que, “malgrat els règims de visites al·ludits, l’acusat va seguir la denunciant i els fills en el camí d’anada al col·legi”. Fins i tot “requerint alguns escolars perquè cridaren els seus fills” o impedint a la seua exmuller l’“entrada normal al col·legi”.

De fet, el Jutjat de Primera Instància número 24 de València que va establir el règim de visites (els caps de setmana alterns i la meitat dels períodes vacacionals) ja va advertir en la seua sentència inicial de la demanda de separació que les recollides i els lliuraments dels fills s’havien d’efectuar al pati del domicili matern, “evitant, en benefici dels fills, recórrer a l’ús de la força per a fer efectiu el dret-deure de visites, sobretot en el cas de la filla major”.

Flores al seu exsogre: “Ves-te’n amb les putes”

El 17 de gener del 2001, un mes després de la sentència de primera instància sobre el règim de visites, Flores va interceptar la seua exmuller i el seu exsogre i, en presència dels fills menors d’edat, va etzibar a l’avi: “Creua enfront, que és el barri de les putes, ves-t’n amb les putes, que és el que has de fer”. Davant aquest panorama, la filla major, llavors d’11 anys, es va acostar a uns agents de la Policia Local perquè hi intervingueren, segons l’apartat de fets provats de la sentència que el va condemnar a un any de presó per un delicte de violència psíquica habitual i per 21 faltes de coaccions, injúries i vexacions injustes.

A més de les costes processals, el dirigent de Vox va ser condemnat a abonar 6.000 euros a la seua exmuller en concepte de responsabilitat civil i també se li va imposar una ordre d’allunyament durant tres anys. Carlos Flores va al·legar que la seua exdona l’havia denunciat per la “gelosia” i el “despit” després d’“haver perdut la seua condició de dona de professor d’universitat”.

La sentència, per contra, va desestimar el recurs del candidat de Vox i va concloure que la víctima, que se’n va haver d’anar a Barcelona, havia patit un crebant psicològic. Sobre els seus fills, la sentència considera que “inevitablement la conducta jutjada de l’acusat no ha pogut ser sinó perjudicial”.