Darias anuncia 1,2 milions de vacunes de Pfizer setmanals i veu el 70% d'immunitzats "a l'abast de la mà"

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, s'ha reunit aquest dilluns amb la consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, per a abordar el pla de vacunació en el territori valencià i la situació de la pandèmia de la COVID-19. Darias ha anunciat a València l'arribada de 5,5 milions de vacunes de Janssen al llarg dels tres pròxims mesos. Així, segons ha dit la ministra de Sanitat, l'objectiu d'immunitzar al 70% de la població "al llarg de l'estiu" està "a l'abast de la mà". Aproximadament 300.000 vacunes de Johnson & Johnson, d'una sola dosi, arribaran aquest mes d'abril i al maig i juny la xifra aconseguirà els 5,5 milions. "Significa tindre més de cinc milions de persones immunitzades", sosté la ministra.

Darias també ha informat que aquesta setmana arriben a Espanya 1,2 milions de dosis de Pfizer, una vacuna que anirà distribuint-se cada dilluns. "És fonamental que les vacunes li guanyen temps al virus, el nostre objectiu se centra en que les vacunes que van arribant vagen destinada a la població de 60 anys cap amunt", ha declarat. Les 5,5 milions de dosis situen a Espanya en el "camí d'aconseguir la immunització col·lectiva".

La ministra ha analitzat la situació de la pandèmia durant les vacances de Setmana Santa: "Estem eixint de la zona vall, amb una tendència alcista en la majoria de les comunitats autònomes", ha explicat. "Hem de ser prudents i cauts per a veure on ens porta aqueix repunt", ha advertit la ministra, que ha destacat que les residències estan immunitzades quasi al 100% i que en el personal sanitari de primera línia "pràcticament" no hi ha brots de coronavirus. Darias ha celebrat l'"horitzó esperança en les vacunes" i l'arribada, la setmana passada, de més de dos milions de dosis entre Pfizer, AstraZeneca i Moderna. "L'estratègia de compra anticipada ens permet estar en el full de ruta a seguir", ha afegit.

La titular de Sanitat ha agraït al Govern valencià de Ximo Puig el seu "esforç i compromís en la lluita contra la pandèmia" i ha recordat que la Comunitat Valenciana és l'autonomia amb una menor incidència acumulada a set i a 14 dies per cada 100.000 habitants. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha avançat les dades del coronavirus en el territori valencià amb 120 casos i una incidència acumulada en els últims 14 dies de 33,69 per cada 100.000 habitants (14,29 en els últims set dies). "La incidència continua sent baixa", ha remarcat Barceló, que també ha advertit que la variant anglesa és present en el 78,4% dels casos.

La consellera ha explicat que en la Comunitat Valenciana s'han administrat 873.629 dosis i ha anunciat que aquest dilluns han rebut 125.190 dosis de Pfizer, "una excel·lent notícia que ens permet continuar amb la planificació amb les 109.000 dosis d'AstraZeneca en el nostre poder". Barceló ha demanat "establir l'ús de les màscares amb l'arribada de l'estiu i l'obertura de les platges" i ha recordat l'experiència de l'estiu passat, en què va haver-hi una parcel·lació de les platges per a respectar la distància de seguretat i presència de voluntaris que informaven de les mesures. La consellera espera que el pròxim Consell Interterritorial establisca l'ús de les màscares en les trobades socials que "res tenen a veure amb prendre el sol i gaudir de la mar Mediterrània".

La ministra no s'ha mullat a l'hora de valorar la proposta del president Ximo Puig, enviada al Comité Europeu de les Regions, perquè se suspenguen temporalment les patents de cara a obtindre una major producció de vacunes. "És una qüestió que té les seues arestes a l'hora d'abordar-ho", ha dit. Darias ha recordat la "dificultat de la transparència tecnològica" que tenen les empreses farmacèutiques. "Deixem marge al fet que la Comissió Europea establisca allò més adequat sobre aquest tema", ha demanat.

Sobre els criteris de repartiment de vacunes entre les comunitats autònomes, Darias ha explicat que cadascuna les rep en funció de la "població diana" que presenta. "Compartim estratègia i criteris comuns", ha dit.