Dubtes jurídics i ambientals: les cinc objeccions que Sumar va traslladar a Puente per a frenar l’ampliació del port de València

El 14 de desembre passat, un dia després que acabara la cimera del clima de Dubai a què va assistir la ministra socialista de Transició Ecològica, Teresa Ribera, el ministre també socialista Óscar Puente brindava amb cava al port de València amb el president del Govern valencià, Carlos Mazón, i amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, tots dos del PP, per a anunciar de manera unilateral el vistiplau a una polèmica ampliació portuària que va vendre com a “ecològica i sostenible”.

L’oposició al projecte dels seus socis de Govern de Sumar, plataforma en què està integrat Compromís, ha sigut sempre pública i notòria. La vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, va manifestar dies abans en les seues xarxes socials la seua oposició a la infraestructura exhibint fotos d’una reunió amb la plataforma veïnal i ecologista que s’oposa al projecte amb el missatge següent: “Els interessos d’una multinacional no poden estar per damunt dels de la ciutat i de l’emergència climàtica. L’ampliació del port de València no pot anar contra el benestar dels veïns i veïnes. Ens hem reunit amb la Comissió Ciutat-Port per a demanar que es paralitze aquesta operació”, va afirmar.

Una postura que no es va quedar en una mera declaració d’intencions, d’acord amb la documentació recaptada per elDiario.es, segons la qual, en el procés de tramitació en la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics prèvia al Consell de Ministres celebrat el 19 de desembre de 2023, en què es va aprovar la licitació de l’ampliació portuària per import de 656 milions d’euros, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va remetre un document per mitjà del qual va sol·licitar la retirada de l’autorització del contracte d’obres del moll de contenidors sobre la base de sis observacions.

1. Dubtes sobre la vigència de la declaració d’impacte ambiental. Es van manifestar dubtes sobre la compatibilitat del projecte plantejat amb la declaració d’impacte ambiental (DIA) feta el 2007 sobre la qual es du a terme l’actual projecte, ja que es considera que l’entorn normatiu i ambiental ha canviat i que aquesta DIA estava plantejada per a un projecte diferent del que en aquest moment se sotmetia a aprovació.

2. No incorporació de les condicions vinculants imposades per l’informe de la Direcció General de la Costa i el Medi Marí del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) de 18 de novembre de 2022. Es va cridar l’atenció sobre la no incorporació al projecte de les 21 condicions vinculants imposades per la Direcció General de la Costa i el Medi Marí del Miteco en el seu informe del 18 de novembre de 2022.

3. Falta d’informes de repercussions sobre hàbitats de la Xarxa Natura 2000. Es va considerar que no constava en l’expedient de tramitació l’estudi preceptiu de repercussions sobre hàbitats Xarxa Natura 2000 ni informe autonòmic sobre aquest, cosa que es considera imprescindible atés el risc d’impactes negatius de l’ampliació del port sobre el llac de l’Albufera, com ja s’advertia en la DIA del 2007.

4. Efectes de les actuacions de l’Autoritat Portuària sobre les platges del sud. Es van reiterar els advertiments ja assenyalats per l’Autoritat Portuària de València sobre l’incompliment de les obligacions de vigilància de les actuacions a les platges del sud i l’entorn del llac de l’Albufera. Es va considerar que l’evidència de regressió acusada de les platges del sud sobre les quals s’estendria l’efecte ombra projectat per la prolongació del port plantejada justificaria la necessitat d’una altra avaluació d’impacte ambiental.

5. Conflictivitat judicial. Finalment, es va plantejar que l’aprovació del projecte d’obra del moll de contenidors està actualment impugnada davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per entitats ciutadanes i que s’havia aprovat l’admissió per part d’aquest Tribunal Superior de Justícia d’una prova pericial en el si del procediment per a avaluar la possible afecció del Parc Natural de l’Albufera.

Sobre la base de totes aquestes observacions, es va traslladar a la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics que des de Sumar no es compartia la urgència del departament proponent i, ateses les raons mediambientals, econòmiques i jurídiques esgrimides, es va comunicar l’absència de consens en el si del Govern per a ser aprovat i es va sol·licitar la retirada de l’orde del dia del Consell de Ministres del 19 de desembre.

No obstant això, aquests arguments no van convéncer el ministre de Transports socialista, Óscar Puente, ni el PSOE mateix, que va fer valdre la seua majoria per a portar l’aprovació de la licitació de la infraestructura al Consell de Ministres, un tràmit que també ha sigut ja recorregut i admés pel TSJCV.