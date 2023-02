Duel de perits informàtics en el cas Taula sobre els àudios del ionqui dels diners: l’última bala per a anul·lar la causa

La sessió de dijous en el judici per la peça dels zombis del cas Taula ha inclòs un intens acarament entre dos experts informàtics. D’una banda, un agent del departament contra el cibrecrim de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. A la seua dreta, l’enginyer tècnic en informàtica de sistemes Antonio Navarro, a qui la defensa de l’expresident popular de la Diputació de València va sol·licitar un informe pericial per a analitzar els dispositius amb els àudios secrets del ionqui dels diners que van aportar el 2014 a la Fiscalia Anticorrupció tant l’exsogre de Marcos Benavent com la diputada provincial d’Esquerra Unida llavors, Rosa Pérez Garijo.

La denunciant va aportar un llapis de memòria identificat com a Kingston, mentre que l’empresari Mariano López, exsogre de Benavent, va entregar un altre dispositiu anomenat Intens. L’objectiu de les defenses consisteix a sembrar dubtes sobre el contingut de tots dos dispositius (els àudios comprometedors que el ionqui dels diners va gravar en secret durant anys des de dins de la trama mateixa) i sobre la cadena de custòdia, elements centrals per a intentar tombar la macrocausa.

No obstant això, en la primera sentència del cas Taula, per la peça separada J, la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València va avalar els àudios i va sostindre que la pretesa manipulació dels enregistraments que al·legava Benavent “no ha sigut acreditada de cap manera”. En aquell judici, el fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, va defensar la validesa dels àudios i la sentència que va condemnar el ionqui dels diners a quasi huit anys de presó per blanqueig i falsedat en document públic recorda que durant la seua etapa inicial de col·laboració amb l’UCO i Anticorrupció, Marcos Benavent “va reconéixer i va admetre tant l’autoria dels àudios com del contingut”.

Així les coses, la catorzena del segon judici ha sigut un ‘duel’ –sempre en termes respectuosos– entre tots dos professionals amb el rerefons del codi HASH, el codi alfanumèric que s’erigeix en una mena d’empremta d’un fitxer informàtic. L’agent de l’UCO i el perit de la defensa de Rus han coincidit que els àudios tenen exactament la mateixa empremta que els identifica.

“Qualsevol fitxer modificat deixa un rastre quan es du a terme el càlcul del seu HASH”, ha explicat l’agent de l’institut armat. El perit de l’UCO, en to didàctic, ha detallat la funció del codi: “És una funció matemàtica, parlant en pla du a terme un càlcul mitjançant un algorisme definit”. Una mena d’“empremta” digital: “Si li done una dada modificada, [el codi HASH] serà absolutament diferent” però “si coincideixen els números, coincideixen plenament els fitxers d’àudio”.

En definitiva, ha explicat l’agent de la Guàrdia Civil, el codi (amb un estàndard internacional) permet comparar arxius: “Si té el mateix HASH són còpies idèntiques”. Fins ací, tot clar.

Tres fitxers desapareguts

La qüestió es complica amb la comparació entre el nombre de fitxers que ha efectuat el perit de la defensa de Rus en el seu informe, en què conclou que en el llapis de memòria aportat a Anticorrupció per l’empresari Mariano López (el dispositiu ‘Intens’) “hi ha uns quants fitxers ocults i/o esborrats”. La memòria USB Kingston (entregada per Rosa Pérez Garijo) inclou tres fitxers que apareixen en l’altre. Però tres fitxers més d’àudio suplementaris no apareixen enlloc.

Les defenses deixen caure que els fitxers ‘desapareguts’ haurien sigut esborrats per Mariano López, que en la seua compareixença com a testimoni en el judici anterior de la peça J va negar que haguera manipulat els àudios (encara que en aquell moment no es coneixia l’informe pericial, emés l’11 de gener passat.

“Jo no les he manipulades ni he vist ningú manipular-les”, va assegurar davant el tribunal. “Tal com les vaig trobar [les gravacions], les vaig aportar al jutjat”, va postil·lar l’exsogre del ionqui dels diners, que figura com a acusat en el judici següent del cas Taula pel centre d’atenció telefònica. L’home està citat a declarar com a testimoni dimarts que ve, una sessió clau per a les defenses tenint en compte de les conclusions de l’informe pericial.

El nom dels àudios en qüestió al·ludeixen a “Beni”, “Múrcia” i “VP”, segons indica l’informe pericial. L’agent de l’UCO ha retret al perit de la defensa de Rus que no indicara el programari forense especialitzat que va usar en una anàlisi. “Trobe a faltar parts en l’informe, que crec que no estan reflectides, desconec el motiu”, ha dit l’especialista de la Guàrdia Civil. “Vaig creure que no era rellevant”, ha contestat el seu homòleg.

El penalista Juan Carlos Navarro, que exerceix la defensa de Marcos Benavent, ha destacat a l’eixida del judici que tres dels fitxers del dispositiu de Mariano López han sigut esborrats. També ha indicat que les conclusions del perit Antonio Navarro contradiuen la declaració de Rosa Pérez Garijo. Així doncs, mentre que la denunciant inicial del cas “diu que la memòria USB que va entregar [a Anticorrupció] és la que li va donar Mariano [López]”, l’informe pericial “ens diu que en la memòria USB que entrega Rosa Pérez es van editar els fitxers un dia abans que l’entregara”.

El president del tribunal, abans de donar per acabada la complexa sessió, ha preguntat a tots dos perits si les empremtes digitals en tots dos llapis de memòria són les mateixes. “Idèntiques”, han coincidit els informàtics.