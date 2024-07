Educació retalla en 3.000 places l’oferta de docents respecte fa un any: “El sistema estava en expansió i ara està en recessió”

La Conselleria d’Educació ofereix per al pròxim curs 18.694 places docents (professorat reingressat, provisional, en pràctiques o interí), un nombre que, segons defensa el departament que dirigeix José Antonio Rovira, “supera” el del 2022. No obstant això, els sindicats critiquen que aquesta xifra és uns 3.000 mestres i professors menys que l’any passat, en què es van oferir més de 21.500 places. S’ha reduït l’oferta per primera vegada en set anys, lamenten.

Aquesta reducció en l’oferta de places es produeix un any després que el procés d’adjudicació es produïra en un context de “caos sense precedents”, com el va titlar l’oposició, i després que la Generalitat haja patit la primera gran vaga general en l’educació pública valenciana el mes de maig passat.

La Conselleria defensa que el 2023 “estaven inclosos els estabilitzats” i que, per tant, “es redueixen els participants en les adjudicacions d’inici de curs del cos de mestres d’Infantil i Primària perquè els estabilitzats que van participar-hi l’any passat, al voltant de 2.800 mestres, enguany no hi concorren, perquè han obtingut destinació definitiva en el concurs de trasllats”.

Els sindicats critiquen la llista provisional de vacants publicada per Educació per considerar-la insuficient: “Per primera vegada”, segons adverteixen UGT i Stepv (Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament), la conselleria no ha oferit en aquesta adjudicació les places a temps parcial (793 el curs passat) ni les places afectades (398 el curs 2023-2024), “és a dir, els que ocupen places en excedència, representants sindicals o persones que treballen per a la mateixa Administració”. Això, sostenen, perjudica els participants en les adjudicacions, a més que l’oferta no ha sigut “negociada” amb els sindicats.

Després d’“anys d’increment” de plantilla, incideixen, “ara entrem en clara recessió per la política de ‘sobren professors’ anunciada pel conseller Rovira fa un any, en prendre possessió del càrrec, i tornem a les ofertes de places de l’any 2021, en què es van oferir 18.447 places”. “El sistema estava en expansió i ara està en recessió”, expliquen des de l’Stepv, que ja ha presentat desenes de reclamacions a la conselleria i alerta: “Assistim al començament del procés de desmantellament del sistema públic i a l’increment de la inversió en l’ensenyament privat i concertat”.

En concret, detallen que Educació ha reduït l’oferta de docents en 2.373 places de mestres, 210 places en Secundària, 35 en sectors singulars d’FP, 18 catedràtics de Música i Arts Escèniques, 133 professors de Música i Arts Escèniques, 12 en Art i Disseny, 6 mestres de taller d’Art i Disseny i 90 professors de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Entre el 2016 i el 2023, el Botànic va incrementar en 11.235 les places que s’oferien, després d’anys de “patir les retallades” de professorat de l’anterior govern del PP, i va firmar amb els sindicats uns acords de plantilles el 2023 que ara s’han substituït per unes “plantilles insuficients” per als centres que ja s’han recorregut judicialment.

“És evident que la reducció de places afecta especialment el cos de Mestres i les Escoles Oficials d’Idiomes, reflectint un canvi negatiu en la política de personal des del curs passat que des d’UGT no tolerarem ni assumirem, en defensa del professorat i l’escola pública valenciana”, censuren.

Aquesta reducció en l’oferta de places docents es produeix, a més, després que el mes de maig passat la conselleria denunciara l’acord de plantilles firmat el 2023 pel Botànic, quan ja estava en funcions, i que suposava augmentar en 5.000 docents el sistema educatiu durant els cursos 2023/2024 i 2024/2025 justificant aquesta decisió en el fet que “els criteris adoptats i l’ampliació de les plantilles comprometen crèdits plurianuals que abasten tota la legislatura”.

Informació errònia

La directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, ha indicat que els sindicats educatius “traslladen una informació errònia, atés que les xifres del curs anterior, pel procés d’estabilització, no són comparables amb les d’aquest curs”, alhora que assegura que amb aquesta oferta i la que es farà al setembre “es cobreixen totes les necessitats dels centres educatius d’acord amb la planificació i la previsió comunicada tant als sindicats com als equips directius”.